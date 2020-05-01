Надежда Бабкина выписалась из больницы и обратилась к поклонникам

Российская исполнительница Надежда Бабкина вышла на связь с поклонниками и рассказала, что уже выписалась из больницы. Об этом она сообщила в соцсетях.
"Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день", - написала артистка.
Она выразила благодарность врачам за своевременную помощь, грамотное лечение и высокий профессионализм.
"Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет", - отметила Надежда Георгиевна.
Не забыла артистка поблагодарить и всех тех, кто переживал и молился.
Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.
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