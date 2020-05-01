Пищевая сода: польза и как принимать, чтобы действовала

Специфика современного образа жизни приводит к тому, что у многих людей людей нарушается кислотно-щелочной баланс организма. Всему виной обычно внешние факторы, на которые мы не можем повлиять, но мы можем несколько улучшить ситуацию. Кто не готов к радикальным переменам, может воспользоваться обычной пищевой содой. Рассказывает Harper's Bazaar.