Пт, 1.05.2020
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Пищевая сода: польза и как принимать, чтобы действовала

ФОТО: pexxels.com/Kaboompics .com

Специфика современного образа жизни приводит к тому, что у многих людей людей нарушается кислотно-щелочной баланс организма. Всему виной обычно внешние факторы, на которые мы не можем повлиять, но мы можем несколько улучшить ситуацию. Кто не готов к радикальным переменам, может воспользоваться обычной пищевой содой. Рассказывает Harper's Bazaar.

Польза

Приём раствора пищевой соды — это, возможно, самый недорогой метод, который поможет наладить работу многих функций организма. Помимо того, что сода снижает уровень кислотности в организме и восстанавливает Рh баланс, она очищает организм, увеличивая скорость выведение токсинов и препятствуя задержке вредных веществ в почках и печени.

Если принимать раствор регулярно, то сода может повлиять на нервную систему, ваша память  концентрация станут лучше и концентрацию, а головных болей будет меньше.

А ещё, пищевая сода — неплохой антисептик и противовоспалительное средство. 

Как принимать?

Чтобы сода дала максимум пользы организму, её нужно и правильно принимать.

Важно!  Слишком много вещества может навредить организму, а недостаток (или нерегулярный приём) — пользу не принесёт. 

Запоминаем, как пользоваться:

  • на стакан воды (200 мл.) ¼ чайной ложки. Постепенно с ходом времени  количество можно увеличить до ½ чайной ложки.
  • принимать раствор соды стоит как минимум за 30 минут до еды, либо уже спустя час-полтора после.
  • раствор лучше принимать 2−3 раза в день - не чаще и не реже.

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