Тимур Батрутдинов о своей интимной жизни: "Разве первое, что ты хочешь знать, это имя?"

42-летний комик Тимур Батрутдинов уже давно считается главным холостяком в российском шоу-бизнесе. В прямом эфире с Ольгой Бузовой рассказал, как у него обстоял дела на личном фронте.
Тимур признался, что его сердце до сих пор свободно.
"Уже хочу, чтобы все оставили меня в покое с вопросами о свадьбе и о детях. Ну да, часики тикают. Но это же не означает, что я должен рваться в ЗАГС просто так?" - цитирует его портал Peopletalk.ru.
Ольга попыталась поддержать друга и разрекламировала его личные качества и характер. Звезды обсудили и интимные вопросы. Тимур не стал скрывать, что у него был интим с женщинами, чьих имен он даже и не знал.
"Если девушка красивая, разве первое, что ты хочешь знать, это имя? А что? У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал", - добавил он.
Батрутдин не стал скрывать, что пробовал и секс втроем, но самоизоляцию артист проводит в одиночестве.
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