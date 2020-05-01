Пт, 1.05.2020
Одни - очень напуганные. Думают, что будут нападения, бандиты придут и ограбят продавец оружейного магазина Эдгар о покупателях
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Тимур Батрутдинов о своей интимной жизни: "Разве первое, что ты хочешь знать, это имя?"

Тимур Батрутдинов о своей интимной жизни: "Разве первое, что ты хочешь знать, это имя?"

Тимур Батрутдинов

ФОТО: https://www.instagram.com/timurbatrutdinov/

42-летний комик Тимур Батрутдинов уже давно считается главным холостяком в российском шоу-бизнесе. В прямом эфире с Ольгой Бузовой рассказал, как у него обстоял дела на личном фронте. 

Тимур признался, что его сердце до сих пор свободно.

"Уже хочу, чтобы все оставили меня в покое с вопросами о свадьбе и о детях. Ну да, часики тикают. Но это же не означает, что я должен рваться в ЗАГС просто так?" - цитирует его портал Peopletalk.ru.

Ольга попыталась поддержать друга и разрекламировала его личные качества и характер. Звезды обсудили и интимные вопросы. Тимур не стал скрывать, что у него был интим с женщинами, чьих имен он даже и не знал. 

"Если девушка красивая, разве первое, что ты хочешь знать, это имя? А что? У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал", - добавил он. 

Батрутдин не стал скрывать, что пробовал и секс втроем, но самоизоляцию артист проводит в одиночестве. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ