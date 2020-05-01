"Я понимала, что я другая": как живет небинарный музыкант из Норильска

Би-би-си:У вас редкая семья для Норильска, потому что многие воспринимают Норильск как город-вахту.

а.: Да, вот об этом я и пела: "Словно птицы дети папы Севера". Словно птицы, потому что только самолетом туда попадаешь, и естественно, люди все улетают оттуда. Туда не попадёшь поездом или на машине, только самолетом, таким способом птичьим. Ну да, действительно, люди уезжают, сегодня еще больше.

Но вот я сейчас, например, сотрудничаю с замечательной режиссеркой Ольгой Проскурниной, основательницей просто потрясающего фестиваля "Черное пальто". Он проходил в Норильске в феврале. Этот фестиваль задействовал и самый северный театр в мире, театр Маяковского в Норильске, и сцену колледжа искусств, и территорию медного завода. Ольга привезла туда Людмилу Петрушевскую, привезла [модельное агенство] Lumpen, привезла туда мою подругу, дизайнерку Ненси Аветисян. Ольга меня пригласила, чтобы я презентовала песни из дебютного альбома. Я была в платье и пела "Папа Север", пела свои треки, которые будут выпущены в ближайшее время. Это заставляет верить в город, что все-таки хотя бы искусство там будет жить точно. Хотя бы так.

Би-би-си:В "Папе Север" у вас почти оперный вокал — это связано с вашим образованием?

а.:Конечно, я большую часть жизни обучалась академической музыке, я слушала оперы, я смотрела балеты, и естественно, в мой голос это привнесло определенную краску.

У нас у всех танцоров балетного колледжа был общий класс фортепиано, и преподаватель посоветовал мне взять уроки вокала в академии музыки и театра, сейчас это Сибирский институт искусств имени Хворостовского. В принципе, я всегда фантазировала о сцене. Мне кажется, как будто я всегда, всю свою жизнь была артисткой, просто об этом никто не знал. Я обычно у бабушкиного трюмо надевала бусы, красила губы, надевала дедушкин пиджак и чувствовала себя Уитни Хьюстон из "Телохранителя".

И вот я понимаю, что меня никто не учил петь, я просто всегда как будто умела это делать, и делала это по-своему, по-своему переживала музыку. Вокал и голос для меня были инструментом переживания всегда, вообще мое тело - это то, чем я выражаю определенные месседжи.

И тогда я поняла, что хочу заниматься музыкой, ушла из хореографического училища и вернулась домой в Норильск после девятого класса. Приехав в Норильск, я сразу начала искать себя, ходя по вокальным кружкам, и самое парадоксальное, что за свой небольшой музыкальный путь я часто слышала в свою сторону замечания, что мы не можем тебя с этим выпустить на сцену, нас посадят в тюрьму.

Би-би-си: В каком смысле?