Пт, 1.05.2020
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Бритни Спирс случайно сожгла собственный тренажерный зал

Бритни Спирс

ФОТО: https://www.instagram.com/britneyspears/

Американская поп-звезда Бритни Спирс (Britney Spears) регулярно публиковала на свой странице ролики со своими тренировками. Внезапно видео перестали появляться. Оказалось, что певица случайно устроила пожар в тренажерном зале. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице. 

Оказалось, что виной всему стали свечи. Пламя перекинулось с подсвечника на мебель. Сначала звезда этого даже не заметила, но сработала пожарная сигнализация. 

"Это был несчастный случай... Я прошла мимо двери в спортзал и увидела пламя... Слава Богу, сработала сигнализация, и ура, никто не пострадал", - сказала Бритни. 

К сожалению, теперь 38-летняя Спирс вынуждена тренироваться в другом помещении. 

"Все могло быть гораздо хуже... Мне все равно больше нравится тренироваться на улице", - объяснила она. 

Теперь тренировки звезды проходят либо на улице, либо в гостиной. Подписчики звезды регулярно пишут ей хвалебные комментарии и отмечают, что Бритни и правда стала выглядеть стройнее. 

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