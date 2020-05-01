Переставляют мебель и колют дрова. НВС помогают пансионатам и детским домам

В преддверии государственного праздника 4 мая Национальные вооруженные силы (НВС) оказывают помощь учреждениям социальной опеки по всей стране, сообщили в Министерстве обороны.
С 21 апреля по 6 мая военнослужащие благоустраивают окрестности пансионатов и детских домов, помогают переставить мебель, выбросить старую бытовую технику, крупногабаритные предметы, подготовить дрова и выполнить другую работу.
Помощь оказывается с учетом ограничений, предусмотренных чрезвычайным положением.
"В этом году 4 мая, праздник свободы, у нас нет возможности отмечать всем вместе, но мы вместе в наших мыслях. Это время, когда мы поддерживаем друг друга не только светлыми мыслями, но и ответственным поведением и добрыми делами", - сказал министр обороны Артис Пабрикс.
Командующий НВС Леонид Калниньш отметил, что в этом году НВС отмечают праздник, оказывая поддержку тем, кому это нужно больше всего - детям и пожилым людям.
"Помогать другим - это возможность самим стать лучше и сделать более счастливым наше общество", - подчеркнул он.
Военнослужащие окажут помощь пансионату "Лауциене", детско-юношескому центру "Юнда", пансионатам "Валтайки", "Мадлиена", "Павилоста", "Ургас", "Кастаняс", "Гайльэзерс", Stella maris, "Межциемс" и многим другим по всей Латвии.
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