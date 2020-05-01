Переставляют мебель и колют дрова. НВС помогают пансионатам и детским домам

С 21 апреля по 6 мая военнослужащие благоустраивают окрестности пансионатов и детских домов, помогают переставить мебель, выбросить старую бытовую технику, крупногабаритные предметы, подготовить дрова и выполнить другую работу.

Помощь оказывается с учетом ограничений, предусмотренных чрезвычайным положением.

"В этом году 4 мая, праздник свободы, у нас нет возможности отмечать всем вместе, но мы вместе в наших мыслях. Это время, когда мы поддерживаем друг друга не только светлыми мыслями, но и ответственным поведением и добрыми делами", - сказал министр обороны Артис Пабрикс.

Командующий НВС Леонид Калниньш отметил, что в этом году НВС отмечают праздник, оказывая поддержку тем, кому это нужно больше всего - детям и пожилым людям.

"Помогать другим - это возможность самим стать лучше и сделать более счастливым наше общество", - подчеркнул он.

Военнослужащие окажут помощь пансионату "Лауциене", детско-юношескому центру "Юнда", пансионатам "Валтайки", "Мадлиена", "Павилоста", "Ургас", "Кастаняс", "Гайльэзерс", Stella maris, "Межциемс" и многим другим по всей Латвии.