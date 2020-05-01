Омбудсмен: Часто работники могут получить лишь "пшик" от пособия по простою

Омбудсмен считает, что критерии предоставления пособия по простою должны быть более эластичными. В случае отказа в выплате пособия из-за нарушений, Службе госдоходов (СГД) должно быть предоставлено право оценивать серьезность нарушений и отношение компаний к ним.

В Бюро омбудсмена говорят, что ежедневно от предпринимателей и работников они получают множество жалоб об условиях присуждения пособия по простою.

Работники в своих жалобах пишут о том, что их "наказывают" за ошибки и нарушения работодателей, в то время, как предприниматели выражают свое недопонимание по поводу чрезмерной строгости правил Кабинета министров.

"Сначала может казаться, что если работодатель в прошлом году или на момент рассмотрения заявления имел нарушения или налоговые задолженности, не платить пособие по простою справедливо", - отметил Янсонс.

Однако, омбудсмен считает, в отдельных случаях условия должны быть более эластичными - у СГД должно быть право более гибкой оценки - были ли нарушения исправлены, уплачены ли штрафы. Это могло бы поспособствовать тому, что работники смогли бы получать справедливую поддержку от государства, а не "соглашаться на минимальное пособие на время простоя".

По мнению омбудсмена, "формальности и бюрократия" не должны быть аргументом отказа в справедливом пособии по простою.

"Символом годовщины восстановления независимости Латвийской Республики должна быть честность действий, а не белые скатерти", - подчеркнул он.

28 апреля омбудсмен обратился к правительству с призывом в кратчайшие сроки усовершенствовать правила, разработанные Кабинетом министров, предусматривающие введение более гибких правил предоставления пособий в связи с простоем.