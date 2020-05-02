О заражении "в столовой" руководитель Dižozols plus узнал из СМИ. У него самого Covid-19

28 апреля стало известно, что на саласпилсском мебельном предприятии Dižozols plus у 18 сотрудников констатирован Covid-19. Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила на пресс-конференции, что заражение коронавирусом, возможно, произошло в столовой предприятия. Между тем, руководитель предприятия Гиртс Плаканс о таком "очаге заражения" узнал из СМИ. Он и сам заражен.
По словам руководителя Dižozols plus, первый случай заражения в коллективе был уже несколько недель назад, но этот конкретный человек не был на работе, потому что был в отпуске, но не за рубежом.
Второй сотрудник сообщил начальству о положительном тесте на коронавирус в воскресенье. Принимая во внимание эту информацию, уже в понедельник предприятие вызвало сотрудников Gulbja laboratorija, которые проверили 60 работников производственного цеха - тех, кто мог контактировать с двумя уже зараженными. Тогда общее число выявленный случаев Covid-19 на предприятии достигло 18.
Все, у кого был положительный анализ на коронавирус, находятся на самоизоляции дома. Руководителю компании по-прежнему не ясно, как сотрудники могли заразиться.
"Я говорил с обоими. Оба утверждали, что никуда не ходили - ни в гости, ни к себе приглашали. На машине на заправку и в магазин раз неделю за едой", - рассказал руководитель Dižozols plus.
О том, что его сотрудники могли заразиться в столовой, как заявила Илзе Винькеле, начальник узнал из СМИ, чему был удивлен.
По его словам, он лично много раз напоминал сотрудникам о мерах безопасности, но в конце концов и сам заболел: "Только работа - дома - заправка. В магазин раз в неделю за едой перед закрытием.
Проводил инструкции, что надо делать, чего опасаться. Все инструкции провел лично. Собрания созывал. И теперь с вами говорю, и у меня положительный тест".
Компания находится в тесном контакте с эпидемиологами. По мнению Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), производство можно продолжать.
"Есть советы, которые необходимо соблюдать. При их выполнении, прерывать работу не надо. Большая часть зараженных находились в одном цеху, нет необходимости закрывать все предприятие", - пояснила представитель SPKC Илзе Арая.
Помещения производства дезинфицированы, у сотрудников - защитные маски и другие меры безопасности. Охрана измеряет всем температуру.
Видео: Сюжет о ситуации на Dižozols plus (на латышском языке)
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