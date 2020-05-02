Сб, 2.05.2020
Символом годовщины восстановления независимости Латвийской Республики должна быть честность действий, а не белые скатерти. Омбудсмен Юрис Янсонс
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • 73-летняя актриса Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на Covid-19

73-летняя актриса Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на Covid-19

Татьяна Васильева

ФОТО: https://www.instagram.com/vasileva_vtg/

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на "Интерфакс". 

У 73-летней звезды поднялась температура 38 градусов. Она почувствовала себя плохо, появился кашель.

Васильева вызвала скорую помощь. Диагноз актрисы пока не сообщается. 

Татьяна Васильева является актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Она известна своими ролями в кинофильмах "Моя морячка", "Самая обаятельная и привлекательная", "Дуэнья", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Ревизор", а также в сериале "Сваты".

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ