73-летняя актриса Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на Covid-19

Татьяна Васильева является актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Она известна своими ролями в кинофильмах "Моя морячка", "Самая обаятельная и привлекательная", "Дуэнья", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Ревизор", а также в сериале "Сваты".