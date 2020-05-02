73-летняя актриса Татьяна Васильева госпитализирована с подозрением на Covid-19

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на "Интерфакс".
У 73-летней звезды поднялась температура 38 градусов. Она почувствовала себя плохо, появился кашель.
Васильева вызвала скорую помощь. Диагноз актрисы пока не сообщается.
Татьяна Васильева является актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Она известна своими ролями в кинофильмах "Моя морячка", "Самая обаятельная и привлекательная", "Дуэнья", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Ревизор", а также в сериале "Сваты".
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!