Как звёзды провели эти выходные: Дни рождения Киркорова, Бусулиса и Анна Седокова на солнышке

Режим самоизоляции заставил Филиппа Киркорова отмечать день рождения в кругу семьи, но от этого мероприятие не стало скучным. Особняк артиста был украшен воздушными шариками, певец открыл французское шампанское Drappier (около 400 евро за 3 литра), а среди "секретных гостей" праздника были замечены Андрей Малахов и Ани Лорак.

Также Филипп услышал стихи от сына Мартина и дочки Аллы-Виктории, а также получил в подарок невероятный торт, который состоял из пяти самостоятельных элементов в виде упаковок от люксовых вещей брендов Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и Philipp Plein.

Звёзды российской эстрады в своих Instagram делились совместными фото с "королём" и поздравляли артиста.

С днём рождения Филиппа Бедросовича поздравил также Интарс Бусулис.

Кстати, 2 мая Бусулис тоже отметил день рождения. Музыканту исполнилось 42 года, а с праздником его поздравил... Филипп Киркоров. "Intar, daudz laimes dzimšanas dienā! Tavs draugs Filips", - написал "король".

На Филиппа Киркорова можно, конечно, смотреть бесконечно, но давайте заглянем в Instagram остальных звёзд. Анна Седокова с питомцем греются на солнышке

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