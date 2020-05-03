Собчак о прямых эфирах: "Мозг - не ягодицы, не отфотошопишь"

"Вообще карантин оказался крайне полезной штукой. Стало ясно, что человечество сильно переоценивает свою "интересность". Развлечения ограничены. Фантазия, оказывается, тоже. А еще беда пришла откуда не ждали. Главный инструмент развенчания мифов - прямой, мать его, эфир", - написала она.

Собчак считает, что всех этот формат подвел, ведь если для сочинения подписи к фотографиям "можно нанять студента литинститута" или "копипастнуть из папочки "стихи поэтов Серебряного века", то на прямой эфир уже так не получится.

"Необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это еще в лучшем случае", - считает она.

Ксения Анатольевна подчеркивает, что все эти "прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом".

"Их, собственно, не за это любят, они и не пытались развивать или "прокачивать" этот странный орган - мозг. Он - не ягодицы, не отфотошопишь", - заметила Собчак.

Журналистка подытожила, что прямой эфир в Instagram это наглядно показал, поэтому стоит снимать только в записи при наличии хорошего видеоредактора. Тем не менее конкретных имен Собчак не назвала.

Напомним, ранее она выступила в защиту Регины Тодоренко, которая резонансно высказалась в прямом эфире на тему домашнего насилия.