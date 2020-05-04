Татьяна Васильева рассказала о пребывании в больнице и своем диагнозе

73-летняя актриса рассказала, что несколько дней подряд у нее поднималась температура 37.5 - 37.8. Сначала она не придавала этому значения, но потом появился кашель и странное жжение в глазах. По настоянию родных Васильева вызвала скорую и поехала в больницу.

"И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий..." - написала она.

Утром врач сообщил ей по телефону, что у нее двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому Васильева может лечиться дома.

Скоро Татьяна Григорьевна получит и результаты тестирования на Covid-19.

"Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор.

Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки", - резюмировала артистка.

В завершении она призвала людей оставаться дома и беречь себя.

Татьяна Васильева является актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Она известна своими ролями в кинофильмах "Моя морячка", "Самая обаятельная и привлекательная", "Дуэнья", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Ревизор", а также в сериале "Сваты".