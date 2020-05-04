Скончался композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что Бойко продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. Его смерть наступила в результате инсульта.

"Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май"", — написал продюсер.

В 1989 году Бойко стал музыкальным руководителем группы и смени на этом посту Сергея Кузнецова. Разин также указал, что именно Бойко написал большинство легендарных шлягеров группы.

Бойко написал музыку к песням "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и прочим.

Композитор и автор Владимир Бойко также был основателем групп "Белые розы", "Бархатный сезон" и "Стайер".

Андрей Разин выразил соболезнования близким и родным композитора.