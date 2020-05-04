Пн, 4.05.2020
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Скончался композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко

Владимир Бойко и Андрей Разин

ФОТО: https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/

3 мая в результате инсульта скончался композитор и автор песен группы "Ласковый май" Владимир Бойко. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин. 

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что Бойко продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. Его смерть наступила в результате инсульта. 

"Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май"", — написал продюсер.

В 1989 году Бойко стал музыкальным руководителем группы и смени на этом посту Сергея Кузнецова. Разин также указал, что именно Бойко написал большинство легендарных шлягеров группы.  

Бойко написал музыку к песням "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и прочим.

Композитор и автор Владимир Бойко также был основателем групп "Белые розы", "Бархатный сезон" и "Стайер".

Андрей Разин выразил соболезнования близким и родным композитора. 

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