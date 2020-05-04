Европа смягчает ограничения. Итальянцы выйдут на работу, немцы смогут сходить к парикмахеру

Наши соседи - жители Литвы - впредь могут свободно выезжать из страны. Литва смягчила ограничения. Как и многие другие страны Европы.

В Италии люди живут в условиях жестких ограничений уже восемь недель. С 4 мая итальянцы смогут навещать своих родственников и прогуливаться в парках. Ресторанам разрешено продавать еду на вынос, возобновилась работа на производствах и строительных площадках. В общей сложности около 4,4 млн жителей вернутся на работу. При условии, что в общественном транспорте и на рабочем месте обязуются надевать медицинские маски, сообщает AFP.

В Испании открылись небольшие предприятия, в том числе и парикмахерские. Все смягчения сделаны с условием, что люди, как и в Италии, будут носить маски.

Спустя шесть недель посетить парикмахера смогут и жители Германии. И после парикмахерской им будет куда сходить - открылись музеи, зоопарки, места молитв и детские площадки. За школьные парты 4 мая вернулись ученики - некоторые федеральные земли возобновили образовательный процесс для выпускных классов.

Но и в Германии все смягчения сделаны при условии, что люди будут ходить в масках.

Вернулись в школу и старшеклассники Австрии, а в Венгрии проходят выпускные экзамены, правда, школы все еще закрыты.

В Польше начали работать гостиницы, музеи и магазины, но парикмахерские и рестораны все еще закрыты.

Португалия отменила режим чрезвычайной ситуации - 4 мая начали работать небольшие предприятия, парикмахерские, места торговли автомобилями. В общественном транспорте и магазинах жители обязаны носить маски, в противном случае им грозит штраф в размере 350 евро. 18 мая в Португалии планируется открыть школы для учеников старших классов, а также в этот день, вероятно, начнут работать музеи, галереи, бары и рестораны. Впрочем, правительство все равно рекомендует продолжать работать из дома.

В силе остался запрет - собираться можно не более чем 10 людям.

Смягчила ограничения и Греция - работу начали парикмахерские, книжные и другие магазины. Жители могут без ограничений выходить на улицу. Как и в других странах, в общественном транспорте греки обязаны носить маски.

В Сербии начали работу рестораны, а в Хорватии - парикмахерские и другие предприятия. Смягчила меры и Словения. Во всех этих странах ношение маски в общественных местах является обязательным.