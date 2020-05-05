Вт, 5.05.2020
Постепенно число машин на улицах Риги восстановилось, и, например, Островной мост даже пересекает на 6% больше, чем до объявления режима чрезвычайной ситуации. Илзе Диманте, представитель департамента сообщения Рижской думы
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Срочно переведите мне на карту": Агата Муцениеце обратилась к СМИ по поводу заработка на разводе

"Срочно переведите мне на карту": Агата Муцениеце обратилась к СМИ по поводу заработка на разводе

Агата Муцениеце

ФОТО: скриншот видео

Латвийская актриса Агата Муцениеце в Instagram-сторис высказалась насчет статьи портала "Комсомольская правда", в которой утверждалось, что артистка зарабатывает миллионы на разводе с Павлом Прилучным. 

Муцениеце не понимает, где именно те деньги, о которых написал портал. Возможно, они знают что-то, чего не знает она. 

"Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту! Сейчас, знаете, такие времена... Пандемия... А если честно, то я, видимо, просто чего-то не знаю. А вы явно в курсе!" - сказала Агата на видео. 

Сейчас Агата Муцениеце максимально сосредоточена на работе и своих проектах. Недавно она запустила шоу "Честный развод", в котором рассказывает о том, как пережить этот непростой период. Гостями актрисы уже были Рита Дакота и Айза Анохина. 

Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. 

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ