"Срочно переведите мне на карту": Агата Муцениеце обратилась к СМИ по поводу заработка на разводе

Латвийская актриса Агата Муцениеце в Instagram-сторис высказалась насчет статьи портала "Комсомольская правда", в которой утверждалось, что артистка зарабатывает миллионы на разводе с Павлом Прилучным.
Муцениеце не понимает, где именно те деньги, о которых написал портал. Возможно, они знают что-то, чего не знает она.
"Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту! Сейчас, знаете, такие времена... Пандемия... А если честно, то я, видимо, просто чего-то не знаю. А вы явно в курсе!" - сказала Агата на видео.
Сейчас Агата Муцениеце максимально сосредоточена на работе и своих проектах. Недавно она запустила шоу "Честный развод", в котором рассказывает о том, как пережить этот непростой период. Гостями актрисы уже были Рита Дакота и Айза Анохина.
Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится.
Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.
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