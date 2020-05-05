Подборка необычных салатов с авокадо для настоящих гурманов

Римский салат с авокадо, малосольным лососем и яйцом

Салат с авокадо, огурцом и сыром ​

Салат из руколы с авокадо и креветками

Салат с авокадо и грейпфрутом

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