Петров поздравил актрису Стасю Милославскую откровенным фото и признался в любви

4 мая российская актриса Стася Милославская отметила свое 24-летние. Актер Александр Петров поздравил возлюбленную откровенной фотографией и публично признался в своих чувствах.
"Стася, с днем рождения! Люблю тебя!" - написал Петров.
Он также разместил снимок, на котором целует молодую возлюбленную.
Подписчики не могли пройти мимо такого снимка:
"Страшно оставлять комментарий под такой интимной фотографией", "Какое смазанное эротическое праздничное фото", "Милое фото", "Мне кажется, что это фото 18+", - писали фолловеры.
Напомним, в сентябре 2019 года звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров посетил премьеру сериала "Триада" вместе с новой возлюбленной - Стасей Милославской.
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