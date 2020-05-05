Петров поздравил актрису Стасю Милославскую откровенным фото и признался в любви

Он также разместил снимок, на котором целует молодую возлюбленную.

"Страшно оставлять комментарий под такой интимной фотографией", "Какое смазанное эротическое праздничное фото", "Милое фото", "Мне кажется, что это фото 18+", - писали фолловеры.

Напомним, в сентябре 2019 года звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров посетил премьеру сериала "Триада" вместе с новой возлюбленной - Стасей Милославской.

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