Чиновники переоделись в костюмы героев саги "Звездные войны", чтобы призвать людей соблюдать карантин

Это событие произошло недалеко от Манилы. Имперские штурмовики отчитывали жителей, которые выходят на улицу без масок и не соблюдают карантин.

Известно, что костюмы были изготовлены из пластика и старых ковров.

Дарт Вейдер и его верные штурмовики также доставили гуманитарную помощь в районы, которые пострадали от наводнения.

Напомним, 4 мая ежегодно поклонники киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны" отмечают праздник. Этот день также называют Днем Люка Скайуокера.

4 мая выбрано из-за легендарной фразы "Да пребудет с тобой сила", которую поклонники иногда трактуют как May the fourth be with you.

The "force" was with this local youth group in the Philippines on May 4th. They spent their Star Wars Day dressed as characters from the franchise to spread a message during the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/t2U5oZZlY0 — CBS News (@CBSNews) May 5, 2020