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Чиновники переоделись в костюмы героев саги "Звездные войны", чтобы призвать людей соблюдать карантин
Видео

ФОТО: https://twitter.com/CBSNews/status скриншот

В понедельник, 4 мая, прошел всемирный День "Звездных войн". Поклонники саги отмечали его переодеванием в любимых героев, но на Филиппинах пошли еще дальше. Чиновники в образе штурмовиков и Дарта Вейдера призвали жителей соблюдать карантин. Об этом пишет Reuters. 

Это событие произошло недалеко от Манилы. Имперские штурмовики отчитывали жителей, которые выходят на улицу без масок и не соблюдают карантин.

Известно, что костюмы были изготовлены из пластика и старых ковров. 

Дарт Вейдер и его верные штурмовики также доставили гуманитарную помощь в районы, которые пострадали от наводнения.

Напомним, 4 мая ежегодно поклонники киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны" отмечают праздник. Этот день также называют Днем Люка Скайуокера. 

4 мая выбрано из-за легендарной фразы "Да пребудет с тобой сила", которую поклонники иногда трактуют как May the fourth be with you. 

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