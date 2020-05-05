Эксперты объясняют, почему в Латвии вдоль дорог такие глубокие овраги

Проектировщик, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что овраги главным образом выкапывают для отвода воды, в свою очередь их глубина обусловлена ограниченной площадью земли, на которой необходимо выполнить работы.

Барьеры, в свою очередь, не устанавливают, так как после оценки рисков попросту "жаль денег". По его словам, существуют критерии, по которым определяют, какова вероятность въехать в определенный овраг, и, основываясь на таких прогнозах, что в овраг въедет машина один раз в 50 или 100 лет, принимается решение, что в барьере нет необходимости.

Тем временем представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова отмечает, что главная и самая большая проблема с оврагами заключается в том, что принадлежащая государству территория зачастую слишком узкая.

"Это означает, что для того, чтобы соблюсти все требования по отводу воды с дороги, необходимо либо выкопать очень глубокий овраг, либо не слишком глубокий, но широкий. Конечно, второе решение безопаснее, однако во многих местах государству принадлежит слишком мало земли для того, чтобы сделать овраг пологим", - пояснила Кононова, добавив, что вода наносит вред как грунтовым, так и асфальтированным дорогам.

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