Nissan планирует уйти из Европы и закрыть 14 заводов во всем мире

Японская компания Nissan Motor готовится покинуть европейский рынок и сконцентрироваться на США, Китае и Японии. Об этом, со ссылкой на людей, которым известны планы Nissan Motor, сообщает агентство Reuters.
Подробности плана будут сообщены 28 мая. Уже ранее Nissan Motor осуществил ряд мероприятий, чтобы увеличить свою долю на рынке. Особенно заметно это было в США, где автомобили этой марки продавали с огромными скидками.
В ближайшие три года Nissan планирует освежить модельный ряд, сократить конкуренцию и расширить сотрудничество. Nissan Motor намерен развивать гибриды plug-in, чтобы укрепить позиции в Японии и Китае.
Каким будет уход Nissan из Европы, еще уточняется, но по сообщению Reuters, Nissan планирует оставить в Европе такие модели как Qashqai и Juke. Кроме того, во всем мире Nissan закроет 14 заводов.
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