Nissan планирует уйти из Европы и закрыть 14 заводов во всем мире

Подробности плана будут сообщены 28 мая. Уже ранее Nissan Motor осуществил ряд мероприятий, чтобы увеличить свою долю на рынке. Особенно заметно это было в США, где автомобили этой марки продавали с огромными скидками.

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В ближайшие три года Nissan планирует освежить модельный ряд, сократить конкуренцию и расширить сотрудничество. Nissan Motor намерен развивать гибриды plug-in, чтобы укрепить позиции в Японии и Китае.

Каким будет уход Nissan из Европы, еще уточняется, но по сообщению Reuters, Nissan планирует оставить в Европе такие модели как Qashqai и Juke. Кроме того, во всем мире Nissan закроет 14 заводов.