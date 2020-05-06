Сразу две сенсации в одном интервью. Варнава о расставании и новых отношениях

Все началось с того, что Собчак процитировала слова Варнавы, сказанные в трансляции известного журналиста Сергея Минаева. В частности, Екатерина заявила, что она "не создана для брака".

На это Варнава пояснила, что действительно так считает, да и "очереди никогда не было".

"Мне два раза предлагали руку и сердце, два раза я не пошла под венец", - сказала она, на что Собчак уточнила:

"Первый - Хрусталев?". Екатерина, улыбнувшись, ответила: "Мить, ты был второй!".

Она добавила, что "первый какой-то хрен ухаживал, с голой жопой пришел, что я с ним буду делать". При этом Варнава призналась, что "Хруст, классный! Может, и надо было...".

Однако, все самое интересное раскрылось дальше.

"Вот тебе вторая сенсация - возможно, за мной сейчас кто-то ухаживает", - вдруг заявила Екатерина.

На допросы Собчак, она призналась, что этот мужчина снова из творческой профессии, но вместе они не работают. На уточняющий вопрос Ксении, из кино ли он, Екатерина ответила: "Может быть. Все, закрыли тему".

В ходе беседы Екатерина рассказала, чем он ее зацепил - это интеллект.

"Он умнее меня, несколько раз дал мне это понять. Это такой кайф. Давно не ощущала этого, что я вру - никогда.

Мы находимся в интеллектуальной дуэли. Например, о кино спорим, недавно обсуждали фильм "Экстаз". Мы много шутим, он меня прессует, я его прессую. Это момент игры, ролевой", - поделилась Екатерина.

Что же было первой сенсацией? То, что Екатерина рассталась со своим гражданским мужем - хореографом Константином Мякиньковым. Вместе они пробыли шесть лет. Примечательно, что относительно недавно они посещали вместе светские мероприятия и Екатерина публиковала совместные фото с ним в социальных сетях.

Абсолютным шоком стало то, что они не вместе уже почти как год. По признанию Екатерины, эта информация удивит даже близких друзей пары.

О причинах расставания Варнава говорит просто - в какой-то момент она поняла, что оба просто делят общую территорию.

"Свадьба уже была не нужна, она ничего не изменила бы, детей надо было заводить раньше. Любовные отношения переквалифицировались в сестринские", - искренне рассказала она.

По ее словам, они остались в потрясающих отношениях, общаются и дружат. Но теперь у нее новая история.