"Hello nice people from Latvia!" Инесса Галанте запустила флешмоб Viva Latvija

"Это творческий проект с участием моих друзей - латвийских и зарубежных исполнителей, музыкантов и других деятелей культуры, которые снимают на телефон свое короткое выступление с пожеланиями латвийским жителям, которые, как и все мы, пока лишены встреч и живого общения на концертах и фестивалях", - рассказала Инесса.