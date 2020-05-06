"Hello nice people from Latvia!" Инесса Галанте запустила флешмоб Viva Latvija

В социальных сетях стартовала акция в поддержку латвийской публики Viva Latvija, которую инициировала всемирно известная оперная певица, муза и организатор многочисленных концертов, фестиваля Summertime и музыкального конкурса талантов Инесса Галанте.
"Это творческий проект с участием моих друзей - латвийских и зарубежных исполнителей, музыкантов и других деятелей культуры, которые снимают на телефон свое короткое выступление с пожеланиями латвийским жителям, которые, как и все мы, пока лишены встреч и живого общения на концертах и фестивалях", - рассказала Инесса.
Во флешмобе под названием Viva Latvija уже приняли участие пианист Рейнис Зариньш, виолончелист, участник группы DaGamba Валтерс Пуце, ТВ-ведущий Валтерс Краузе, голландский саксофонист Хенк ван Тейллерт, французская джазовая певица Мина Агосси, джазовый пианист Даниил Крамер, итальянский исполнитель Джованни Костелло, немецкий дирижер Экхарт Вицик и другие.
Артисты размещают видео на своих аккаунтах в социальных сетях с хештегами #VivaLatvija и #VivaLatvijaIneseGalante.
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