"Ждут близкого личного контакта": Водонаева рассказала о сексуальных домогательствах на телевидении

Модель и экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своем YouTube-канале подняла тему об обвинениях главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в домогательствах. На фоне этого случая она поделилась личным опытом.
Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в домогательствах в материале Русской службы BBC. После этого главред принес извинения. Алена Водонаева решила отреагировать на эту новость.
"Если уж мы называем грязные предложения домогательствами, меня тоже домогались", - указала она.
В 2007 году Алена должна была стать ведущей на одном из популярных каналов. Модель уже прошла все кастинги и пробы. Ее уже утвердили, и надо было только поговорить с "главным человеком".
Этим человеком был Александр Митрошенков, вице-президент Академии Российского телевидения.
"Мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричных эфиров и острых вопросов, но и близкого личного контакта", - сказала Водонаева.
Она давно забыла эту историю и не называла имени Митрошенкова. Но в свете последних событий решила это сделать. Алена признается, что эти домогательства никак не повлияли на ее жизнь. Водонаева признается, что даже не догадывалась, что этот человек продолжает быть влиятельной фигурой на телевидении. Сейчас ей уже ничего от него не надо - ни извинений, ни работы на телевидении, ее беспокоил только один вопрос: "Одна ли я такая?".
"Я думаю, что уже пришло время женщинам в нашей стране перестать бояться говорить, когда ваши профессиональные качества ставят на второе место", - подытожила она.
Видео: Программа Алены Водонаевой
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