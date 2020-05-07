Рекомендации экспертов по правильной дезинфекции поверхностей

Рекомендациями о правильной дезинфекции поверхностей делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Занда Озолиня.

В первую очередь – часто используемые поверхности

Важнее всего проводить дезинфекцию наиболее часто используемых поверхностей и предметов, например, дверных ручек, лифтовых кнопок, перил в подъездах. Дома особое внимание нужно обратить на мытье посуды, дезинфекцию водяных кранов, унитазов, дверных ручек, дисплеев телефонов и поверхностей столов.

Если дома все здоровы и соблюдают все меры предосторожности (остаются дома и регулярно моют руки), то увлекаться дезинфекцией поверхностей и помещений не следует. Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что в таких случаях достаточно влажной уборки помещений, проветривания и периодической очистки поверхностей. Если же дома кто-то заболел Covid-19, дезинфекцию нужно проводить чаще, особенно после контакта больного Covid-19 с различными предметами и поверхностями.

Специалист поясняет, что после еды посуду нужно мыть при температуре не менее 70°C, а одежду и постельное белье больного стирать в машине при максимальной температуре (70-90°C).

После выздоровления следует провести дезинфекцию помещений и поверхностей специальными дезинфицирующими средствами.

Какие дезинфицирующие средства использовать?

Покупая дезинфицирующие средства, важно обратить внимание на их состав. Имеется несколько проверенных дезинфицирующие средств, которые успешно воздействуют на вирус Covid-19, находящийся на предметах и поверхностях:

Спирт – 70%;

Гипохлорит натрия– 0,1-0,5%;

Изопропанол– 50%;

Повидонйод– 10%;

Глутаральдегид– 2%;

Бензалкония хлорид– 0,05%.

Фармацевт Занда Озолиня поясняет, что такое народное средство, как водка, не подходит для дезинфекции предметов и поверхностей, так как при разбавлении спирта до концентрации ниже 50%его бактерицидные свойства уменьшаются, т.е. частички вируса на поверхности уничтожаются не полностью. Как отмечает доктор Зитмане, наиболее эффективны в борьбе с Covid-19 дезинфицирующие средства, содержащие 70% спирта, а также раствор гипохлорита натрия.

Для повседневных нужд, когда нет мыла, для дезинфекции рук будет достаточно 70-процентного раствора спирта.

Для того чтобы дезинфицирующие средство не сушило кожу рук, желательно, чтобы в его составе был также глицерин, смягчающий кожу.Для уборки поверхностей и помещений можно использовать 0,5-процентный раствор гипохлорита натрия, который можно приготовить из отбеливателя для ткани (он содержит 5% гипохлорита натрия), или 70-процентный раствор спирта.

Во время дезинфекции важно соблюдать меры предосторожности!

Во время дезинфекции помещений и поверхностей следует пользоваться индивидуальными средствами защиты – одноразовыми перчатками, маской или респиратором, защитными очками или щитком для лица, а также одноразовым водонепроницаемым халатом с длинными рукавами. Также не нужно забывать о правильном мытье рук – в течение как минимум 20 секунд и обязательно с мылом.