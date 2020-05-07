Надежда Бабкина рассказала про поражение 80 процентов легких

Надежда Георгиевна подробно описала, как почувствовала недомогание. Началось все с сильной головной боли. Она вызвала медиков, и ее госпитализировали.

Врачи три раза делали Бабкиной КТ легких и не могли поверить тому, что видят. У исполнительницы было поражено 80 процентов легких. Пришлось сразу делать операцию.

Если говорить о симптомах заболевания, то Надежда Георгиевна ничего необычного сначала не ощущала, но потом ей очень сильно захотелось спать и было трудно дышать. Накануне произошедшего у нее сильно "сжало сердце".

Она призналась, что не помнит, как оказалась в реанимации, а потом - в палате. На момент лечения она не хотела есть вообще, ее кормили через зонд. Артистка не могла даже ходить.

После выписки Бабкина сдала анализ на коронавирус три раза. Сейчас артистка уехала восстанавливаться в свой частный дом в деревне. Она благодарна всему медперсоналу и врачам, которые принимали участие в ее лечении.

Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.