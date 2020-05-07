"Я живу хайпом": Дана Борисова дала большое интервью про зависимость, эскорт и суммы гонораров за шоу

Дана Борисова объяснила, что после того, как она излечилась от наркозависимости она была "скучной". Все программы, которые она посещала, были посвящены теме избавления от пагубной привычки.

"А год назад меня понесло... Мне нравится это. Я люблю хайп, люблю шоу, когда мусолят, когда обсуждают... Это не значит, что я плохой человек. При этом я люблю хайп", - заявила она.

Дана подтвердила, что она зарабатывает на всех этих скандалах. Когда она вернулась с реабилитации, то первые три недели ее приглашали на все шоу и она была востребована. За это время Борисова смогла заработать миллион рублей (около 12,5 тыс. евро).

Да, ее гонорары высоки, но, по словам Даны, те, кто ей их выписывает, понимают, что она их отработает. Она не будет скучной в эфире, а обязательно сделает что-то сенсационное.

Телеведущая объясняет, что она не актриса. У нее очень слабые актерские данные, но Дана убеждена, что она рождена для скандальных телевизионных шоу.

Борисова рассказала, что хотела заболеть коронавирусом. Причиной было то, что ей скучно сейчас сидеть одной. Она хотела снять что-то вроде реалити, как она выздоравливает от этого недуга. Ей нравится, когда есть высокий рейтинг и ей об этом говорят.

Дана подчеркнула, что она не на все готова ради высокого рейтинга. К примеру, блондинка заметила, что если ведущая клонит в сторону прошлого с эскортом, то она давно с этим завязала. У нее уже как минимум два года не было секса.

"Если бы я занималась эскортом, то он у меня бы был... Когда я употребляла алкоголь и наркотики, то этот опыт у меня был", - подтвердила Борисова.

Алкоголь пришел в жизнь Даны довольно поздно. Тогда ей было 34 года.

Борисова рассказала, как началась ее алкогольная зависимость. После того, как она поссорилась с Еленой Хангой, ей дали вести утренние эфиры. Рейтинги передачи упали, и Дане предложили новую тему - ездить по мероприятиям и брать интервью у звезд.

Для телеведущей это стало самым унизительным в ее жизни. Поэтому она начала пить, чтобы ей было легче входить в кадр с вопросами.

Дана вспомнила и о периоде, когда ее подсадили на наркотики. Виновником был ее бывший директор и продюсер Тима Брик. Потом уже у нее были другие дилеры.

"Мой покойный продюсер Тима Брик подсадил меня на наркотики", - призналась Борисова.