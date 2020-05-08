Коронавирус и пропаганда: в глазах Запада Китай отобрал у России роль главного злодея

"Дезинформация - это враг для всех нас, и бороться с ней должны мы все. Китай с самого начала много страдал от дезинформации /.../ Мы ведем сражение - сражение между Хомо Сапиенс и вирусом, и мы не можем допустить, чтобы драться между собой начали группы Хомо Сапиенс", - сказал в те же дни в видеоинтервью посол Китая в ЕС Чжан Мин.

Призыв на китайский фронт

Якуб Янда - один из руководителей пражского аналитического Центра европейских ценностей и программы этого центра "Kremlin Watch" ("наблюдение за Кремлем"). В рамках этой программы сотрудники центра уже несколько лет отслеживают, изучают и разоблачают то, что они считают российскими дезинформационными кампаниями.

Getty Images То, как освещалась помощь Китая Сербии, тоже обеспокоило Евросоюз

В Центре европейских ценностей давно есть и такая же программа, посвященная Китаю - "Red Watch". Но если на российском направлении в центре работают 11 человек, то Китаем до последнего времени занимался только один.

24 апреля Центр европейских ценностей объявил, что ищет стажера, который занялся бы анализом китайского влияния в Чехии и Европе.

"Мы видим, что масштабы враждебного вмешательства Китая в дела Европы в последние годы быстро нарастают, и, коль скоро мы занимаемся политикой безопасности и защитой суверенитета либеральных демократий, угроза китайского вредного влияния - это сейчас один из ключевых для нас вопросов", - объясняет Янда.

46% мертвых душ

Европа обратила внимание на китайские информационные операции еще в начале марта. Точнее, с 12 марта - именно в этот день в пораженную коронавирусом Италию прибыла помощь из Шанхая - команда врачей и 30 тонн медицинского снаряжения.

Getty Images Отправку помощи в Италию китайцы, как считают эксперты по сетям, рекламировали в том числе и с привлечением "мертвых душ"

Вокруг этого самого по себе, бесспорно, доброго дела развернулась большая информационная кампания в сетях и прессе, которая, как вскоре выяснили специалисты, была уже совсем не такой доброй и чистой.

Нечто похожее позже, в конце марта, происходило и вокруг российской помощи итальянцам, только о китайцах в Италии, по подсчетам медиа-аналитиков, писали и говорили в эфире почти в два раза больше.

Итальянское издание Formiche заказало аналитической фирме Alkemy SpA R&D Lab исследование "прокитайских" твитов на итальянском - и та, проанализировав почти 50 тысяч твитов, выяснила, что в период с 11 по 23 марта 46,3% из тысяч твитов и ретвитов с хэштегом #grazieCina (спасибо, Китай) пришлось на ботов. Они же были авторами 37% твитов с другим популярным в те дни хэштегом #forzaCinaeItalia (вперед, Китай и Италия).