"Колье за сотни тысяч и Rolex": Какие украшения предпочитают звезды российского шоу-бизнеса

Многие знаменитости часто появляются на мероприятиях в дорогих украшениях. Как правило им их предоставляют бренды для рекламы, но есть и случаи, когда кто-то носит свое. Издание "Комсомольская правда" опубликовало список драгоценностей, которые якобы находятся в "шкатулках" у известных людей.