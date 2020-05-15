Сб, 16.05.2020
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  • "Колье за сотни тысяч и Rolex": Какие украшения предпочитают звезды российского шоу-бизнеса

"Колье за сотни тысяч и Rolex": Какие украшения предпочитают звезды российского шоу-бизнеса

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Алсу

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/veravera/alosu_a/ коллаж RUS.TVNET

Многие знаменитости часто появляются на мероприятиях в дорогих украшениях. Как правило им их предоставляют бренды для рекламы, но есть и случаи, когда кто-то носит свое. Издание "Комсомольская правда" опубликовало список драгоценностей, которые якобы находятся в "шкатулках" у известных людей. 

Про украшения звезд рассказал российский дизайнер украшений Влад Торхов.

Узнаем, что они предпочитают носить:

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Алсу

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