"Колье за сотни тысяч и Rolex": Какие украшения предпочитают звезды российского шоу-бизнеса
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Многие знаменитости часто появляются на мероприятиях в дорогих украшениях. Как правило им их предоставляют бренды для рекламы, но есть и случаи, когда кто-то носит свое. Издание "Комсомольская правда" опубликовало список драгоценностей, которые якобы находятся в "шкатулках" у известных людей.
Про украшения звезд рассказал российский дизайнер украшений Влад Торхов.
Узнаем, что они предпочитают носить:
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