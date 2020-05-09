Пенсионеры в масках, пикники, лошади и саксофонист. Что происходит в парке Победы в Риге

Пожилые люди с гвоздиками в руках и защитными масками на лице и марш "Прощание славянки" из окон припаркованных неподалеку автомобилей. Асфальт с выделенными зонами, на которых нельзя находиться, и предупреждения об ограничениях и мерах предосторожности в связи с чрезвычайной ситуацией в стране из громкоговорителя полиции. Так выглядит 9 мая в условиях пандемии и ЧС.

ФОТО: Rus.TVNET

В целом в парке Победы сегодня достаточно спокойно - около 12 часов дня там одновременно находилось несколько сотен человек - кто-то приходит к мемориалу для того, чтобы просто возложить цветы, и тут же покидает парк; кто-то, наслаждаясь погодой, неспешно прогуливается или катается на велосипедах и скутерах; другие беседуют, сидя на скамейках; некоторые устраивают пикники - достают принесенные с собой бутерброды и термосы.

Почти все соблюдают социальное дистанцирование - общаются либо в кругу своей семьи, либо на большом расстоянии.

Вот идет папа с сыном - отец рассказывает ему историю прадеда, который погиб на войне. У мальчика в руках нарициссы. Пожилые женщины, сидящие на скамейке, обсуждают политику. По газону бегают дети, которые собирают одуванчики. Чуть поодаль папа тренирует своего сына. Вот в парк заходит компания людей, увешенная георгиевскими ленточками и орденами - они громко общаются между собой, активно жестикулируя руками. Они не похожи на ветеранов - на вид им чуть больше шестидесяти. У монумента освободителям Риги цветами выложена цифра "75".

Галерея: 9 мая в парке Победы

Усиленно дежурит полиция - один из экипажей муниципальной полиции находится прямо у мемориала - следят за порядком и контролируют, чтобы люди не толпились, соблюдали дистанцию.

Госполиция патрулирует по всему периметру парка. Со стороны улицы Ояра Вациеша можно найти пункт, где базируется конная полиция.

Муниципальная полиция на лошадях привлекает внимание прогуливающихся в парке рижан - собравшиеся наблюдатели охотно снимают их на камеры своих телефонов, некоторые даже делают селфи. Представители конной полиции дают возможность всем желающим полюбоваться на гарцующих лошадей на максимально близком расстоянии.

ФОТО: Rus.TVNET

Пока никакие серьезные конфликты и стычки не замечены. Среди собравшихся преобладает положительное настроение - все-таки весна и хорошая погода! Небольшой конфликт возникает у представителей правопорядка с саксофонистом, который играл военные песни. Все заканчивается на позитивной ноте - после короткой беседы на лицах полицейских появляется улыбка, а саксофонист понимающе кивает головой. Возможно, более суровыми представителям правопорядка придется стать в случае, если начнутся попытки провокаций или если ближе к вечеру в парк "подтянутся" нетрезвые компании.

Напомним, из-за введенного в рамках режима чрезвычайной ситуации запрета на собрания в этом году традиционное празднование 9 мая в парке Победы не проходит. О том, где можно посмотреть трансляции концертов прошедших лет, можно прочитать здесь.

Видео: 9 мая в парке Победы