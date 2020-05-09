Сб, 9.05.2020
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Видео ⟩ Шварценеггер разыграл подписчиков - он сел на шпагат на кухонном столе

Арнольд Шварценеггер

ФОТО: https://www.instagram.com/schwarzenegger/

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер разыграл своих подписчиков в соцсетях. Он разместил видео, где якобы сидит на шпагате на кухонном столе. 

На видео Шварценеггер с сигарой в руках якобы сидит на шпагате и  показывает, как важно быть гибким. После он уходит, а ноги так и остаются лежать на столе.

"Растяжка так же важна, как и пампинг", - написал он. 

Пампинг - это специальная методика в бодибилдинге. Кому как не Арнольду Шварценеггеру это знать?

Напомним, актер регулярно просит фолловеров оставаться дома и рассказывает о своей изоляции. Ранее он поделился роликом, в котором ест из одной тарелки с ослом Лулу и пони по кличке Виски. 

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