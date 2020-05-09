Видео ⟩ Шварценеггер разыграл подписчиков - он сел на шпагат на кухонном столе

На видео Шварценеггер с сигарой в руках якобы сидит на шпагате и показывает, как важно быть гибким. После он уходит, а ноги так и остаются лежать на столе.

"Растяжка так же важна, как и пампинг", - написал он.

Пампинг - это специальная методика в бодибилдинге. Кому как не Арнольду Шварценеггеру это знать?

Напомним, актер регулярно просит фолловеров оставаться дома и рассказывает о своей изоляции. Ранее он поделился роликом, в котором ест из одной тарелки с ослом Лулу и пони по кличке Виски.