Видео ⟩ Шварценеггер разыграл подписчиков - он сел на шпагат на кухонном столе

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер разыграл своих подписчиков в соцсетях. Он разместил видео, где якобы сидит на шпагате на кухонном столе.
На видео Шварценеггер с сигарой в руках якобы сидит на шпагате и показывает, как важно быть гибким. После он уходит, а ноги так и остаются лежать на столе.
"Растяжка так же важна, как и пампинг", - написал он.
Пампинг - это специальная методика в бодибилдинге. Кому как не Арнольду Шварценеггеру это знать?
Напомним, актер регулярно просит фолловеров оставаться дома и рассказывает о своей изоляции. Ранее он поделился роликом, в котором ест из одной тарелки с ослом Лулу и пони по кличке Виски.
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