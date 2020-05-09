Умер "отец" рок-н-ролла Литл Ричард

Об этом, со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана, сообщает Rolling Stones.

Little Richard, one of rock's founding fathers who set the template that generations of musicians would follow, has died at 87 https://t.co/nwu9qMA9wf — Rolling Stone (@RollingStone) May 9, 2020

Популярность к музыканту пришла в середине 1950-х годов, когда он выпустил песню Tutti Frutti.

Несколько песен Литл Ричарда исполняли культовые The Beatles, например, Long Tall Sally, а Tutti Frutti стала наиболее популярной в исполнении Элвиса Пресли. С 1977 года Литл Ричард покинул мир музыки - он уверовал в Бога. Но в 1986 году, на волне успеха книги о своей жизни, вышел его новый альбом Lifetime Friend, сочетавший госпелз и рок.

В том же году певец одним из первых вошел в Зал славы рок-н-ролла. С тех пор музыкант стал часто появляться в эпизодических ролях в кино, на сборных концертах, записываться дуэтами со многими исполнителями (Элтон Джон, Джон Бон Джови, Джери Ли Льюис, Соломон Берк и др.).

Видео: Little Richard Long Tall Sally - Tutti Frutti