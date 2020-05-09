Сб, 9.05.2020
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Умер "отец" рок-н-ролла Литл Ричард

Литл Ричард

ФОТО: Eloy Alonso / Reuters

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 87 лет скончался музыкант, пианист, один из "отцов" рок-н-ролла Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман). В 1986 году он стал одним из первых музыкантов, который был включен в Зал славы рок-н-ролла. 

Об этом, со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана, сообщает Rolling Stones. 

Популярность к музыканту пришла в середине 1950-х годов, когда он выпустил песню Tutti Frutti. 

Несколько песен Литл Ричарда исполняли культовые The Beatles, например, Long Tall Sally, а Tutti Frutti стала наиболее популярной в исполнении Элвиса Пресли. С 1977 года Литл Ричард покинул мир музыки - он уверовал в Бога. Но в 1986 году, на волне успеха книги о своей жизни, вышел его новый альбом Lifetime Friend, сочетавший госпелз и рок.

В том же году певец одним из первых вошел в Зал славы рок-н-ролла. С тех пор музыкант стал часто появляться в эпизодических ролях в кино, на сборных концертах, записываться дуэтами со многими исполнителями (Элтон Джон, Джон Бон Джови, Джери Ли Льюис, Соломон Берк и др.). 

Видео: Little Richard Long Tall Sally - Tutti Frutti

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