Сб, 9.05.2020
Он был в майке и шортиках, босиком. А на улице +1 в десять вечера. Ноги у него уже синие были. Мы даже сначала подумали, что его задели помощник машиниста Александр Мериньш о спасении мальчика

Сколько протоколов составила полиция с момента введения режима ЧС

Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere / LETA

С момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации 13 марта и до 8 мая, Госполиция в сотрудничестве с муниципальными полициями провела 80 021 профилактических проверок. 

По факту различных нарушений заведено 910 административных делопроизводств и оформлены более 2800 протоколов об административном нарушении. 

Представитель Госполиции Элина Приедите в интервью Латвийскому радио рассказала, что пока зафиксирован только один случай, когда человек был дважды оштрафован на максимальную сумму - 2000 евро. 

Как уже ранее писал RUS.TVNET, некий мужчина с Covid-19 дважды нарушил предписание находиться в изоляции, в итоге он должен оплатить штраф в размере 4000 евро

"По наблюдениям, большая часть людей продолжают добросовестно соблюдать введенные ограничения. А многие нарушают правила, полиция оформляет протоколы или заводит административное делопроизводство, в рамках которого оценивает ситуацию и действия человека", - сказала Приедите. 

Большая часть нарушений связана с запретом на собрания и несоблюдением дистанции в два метра. 

Приедите сообщила, что некоторые вернувшиеся из-за границы латвийцы не соблюдали 14-дневную самоизоляцию. 

Агентство LETA сообщает, что, например, в Земгале, максимальный штраф за нарушение запрета на собрания и несоблюдение дистанции составил 300 евро. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ