Сколько протоколов составила полиция с момента введения режима ЧС

С момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации 13 марта и до 8 мая, Госполиция в сотрудничестве с муниципальными полициями провела 80 021 профилактических проверок.
По факту различных нарушений заведено 910 административных делопроизводств и оформлены более 2800 протоколов об административном нарушении.
Представитель Госполиции Элина Приедите в интервью Латвийскому радио рассказала, что пока зафиксирован только один случай, когда человек был дважды оштрафован на максимальную сумму - 2000 евро.
Как уже ранее писал RUS.TVNET, некий мужчина с Covid-19 дважды нарушил предписание находиться в изоляции, в итоге он должен оплатить штраф в размере 4000 евро.
"По наблюдениям, большая часть людей продолжают добросовестно соблюдать введенные ограничения. А многие нарушают правила, полиция оформляет протоколы или заводит административное делопроизводство, в рамках которого оценивает ситуацию и действия человека", - сказала Приедите.
Большая часть нарушений связана с запретом на собрания и несоблюдением дистанции в два метра.
Приедите сообщила, что некоторые вернувшиеся из-за границы латвийцы не соблюдали 14-дневную самоизоляцию.
Агентство LETA сообщает, что, например, в Земгале, максимальный штраф за нарушение запрета на собрания и несоблюдение дистанции составил 300 евро.
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