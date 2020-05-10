Никита Ефремов о новом сериале Константина Богомолова: "На данный момент работать - это роскошь"

По сюжету, молодые любовники Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) застревают в самоизоляции с женатой парой (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Сериал с юмором рассказывает о дружбе и непростых взаимоотношениях этих четырех людей.

Кроме того, в сериале задействованы Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Надежда Маркина и Сергей Сосновский.

Ефремов рассказал, что Богласился на предложение продюсера Ирины Сосновской и Константина Богомолова сразу. После прошлого опыта работы, съемки сериала "Безопасные связи" пошли легко. Никита подчеркнул, что между героями и им самим, есть сходство - все находятся на самоизоляции.

"Поэтому те внутренние конфликты, которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю", - объяснил он.

Если говорить о работе с Константином Богомоловым, то с ним Ефремову работать нравится.

"С ним очень хорошо, он настоящий профессионал. Поскольку мы сначала репетируем, то на площадке уже получаем удовольствие - много свободы, юмора, все как-то уютно и комфортно", - говорит он в интервью РИА "Новости".

Никита Ефремов подчеркивает, что с Богомолов хорошо пишет диалоги, в них, на его взгляд, "все уже заложено".

"Если что-то рождается, мы обсуждаем и вносим какие-то правки. Это не табу, мы всегда в живом обсуждении", - добавляет актер.

Съемочный процесс проходит "на удаленке" под контролем Константина Богомолова, как и все репетиции.

Никиту заинтересовал этот проект из-за сценария и партнеров по сериалу. Кроме того, в период пандемии найти работу не так и легко.

"Это складывается из многих факторов: компании, в которой работаем, сценарного материала, откликающегося во мне так, что интересно это делать, из партнеров.

И на данный момент работать — это роскошь и очень хорошо. Тем более для артистов - это повод держать себя в тонусе, форме, реализовать себя", - резюмировал Ефремов.

Никита Ефремов - сын Михаила Ефремова, актер театра и кино. Лауреат российской ежегодной премии "Золотой лист - 2009". Наибольшую популярность приобрел после съемок в фильмах и сериалах, таких как "Лондонград", "Тихий дон", "Оттепель", "Куприн. Поединок", "Тетушки", "Восьмидесятые" и другие.