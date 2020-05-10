"Русская француженка" Марина Влади: Брак с Высоцким, смерть двух мужей и желание покончить с собой

Настоящее имя актрисы - Екатерина Марина Владимировна де Полякова-Байдарова.

Ее семья переехала из России во Францию во время Первой мировой войны. Отец был оперным певцом и популярным исполнителем русских и цыганских романсов, а мать – балериной.

Марина дебютировала в кино в 11 лет. Ее карьера развивалась стремительно. Всемирную известность Влади принес фильм "Колдунья", вышедший в 1955 году.

В СССР это кино имело оглушительный успех, ходят слухи, что Высоцкий, посмотрев "Колдунью", без памяти влюбился в молодую актрису, а ведь до их знакомства оставалось еще более 10 лет.

Жизнь с легендарным поэтом вдохновила Марину на написание книги "Владимир Высоцкий, или Прерванный полет", а в дальнейшем именно литературное творчество спасло ее от алкогольной зависимости. Причем сломал артистку не уход Высоцкого, а смерть четвертого мужа Леона.

В 2012 году актриса приезжала в Ригу с одноименным спектаклем, тогда на пресс-конференции она говорила, что у ее книги о Высоцком – 100 000 читателей.

Марина Влади в Риге ФОТО: LETA

"Публика наслаждается этим спектаклем, но это не исповедь, это видение 12 лет жизни. Время не стирает чувства, но они больше не настолько болезненны. До сих пор переживаю и люблю Володю как раньше", - признавалась она.

Влади тогда трепетно рассказывала про этот скромный спектакль, она одна на сцене в сопровождении трех музыкантов. Без спецэффектов и дыма. Она тогда его характеризовала как смесь французского и русского языка.

Что пишут и говорят о ее Володе в интернете другие люди, даже называющие себя его друзьями, ее не интересует, и говорить об этом она отказалась.

"Интернет - чудо техники и великий мусорник. Там все - и лучшее и худшее. Многие делают себе карьеру, славу и деньги на его имени", - отмечала тогда Марина.

Лучшей ролью Высоцкого Влади считает его роль Гамлета в театре: "Он был уникальный Гамлет. Даже англичане, которые видели этот спектакль, говорили, что он был лучшим Гамлетом своего века".

От депрессии ее спасли новые отношения, с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом. Это был четвертый брак актрисы. Она была счастлива, ведь супруг окружил ее любовью и заботой и всегда был рядом.

Марина прожила с Леоном 23 года, но у него обнаружили онкологию печени. В октябре 2003 года мужчина скончался, а Влади вновь стала вдовой.

О невыносимом одиночестве и алкоголизме она подробно написала в книге "На пляже, человек в черном". Три года после похорон актриса избегала людей. Она лишь иногда звонила по телефону детям. Лишь ее любимые собаки позволили ей прйити в себя и отказаться от мыслей о суициде.

Сейчас Марина Влади живет вдали от всех. Лишь иногда она общается с родными и близкими. Тем не менее актриса всегда готова сниматься или выйти на сцену театра.