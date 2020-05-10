Контроль запрета на собрания 9 мая: Кариньш потребовал объяснений у Гиргенса о работе полиции

Кариньш подчеркнул, что вирус еще не побежден, и ограничения по-прежнему действуют, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.

Как сообщалось ранее, Государственная полиция и муниципальная полиция Риги 9 мая в окрестностях парка Победы выявила 44 нарушения, в том числе 24 нарушения запрета на собрания и требования соблюдать физическое дистанцирование во время режима чрезвычайной ситуации.

9 мая полиция работала в усиленном режиме в разных районах столицы, особенно в окрестностях парка Победы, обеспечивая общественный порядок, а также следила за тем, чтобы люди соблюдали все ограничения и запреты во время чрезвычайной ситуации.

В целом зарегистрировано 44 нарушения, в том числе 24 были связаны с несоблюдением запрета на собрания и необходимости физического дистанцирования. Также зафиксировано шесть случаев употребления алкогольных напитков и других опьяняющих веществ или нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, два случая мелкого хулиганства, три случая нарушения обязательных правил Рижской думы.

В восьми случаях оформлены протоколы о нарушении правил дорожного движения, в одном случае - о неразрешенном запуске дрона.

Галерея: 9 мая в парке Победы

Многие пользователи социальных сетей упрекают полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке.

Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника Победы собрались сотни людей.

Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания.

Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.

Госполиция указывает, что опасения людей понятны, потому что со стороны может показаться, что у памятника Победы вчера было много людей, которые не соблюдали дистанцию и запрет на собрания.

"Отметим, что мы живем в правовом государстве, и весь день полиция следила за тем, чтобы не допустить собраний, чтобы соблюдалась дистанция и люди, которые в индивидуальном порядке пришли к монументу Победы возложить цветы, возле него не задерживались", - заявили в полиции.

Отдельные пользователи социальных сетей также отмечают, что, хотя с расстояния кажется, что в парке очень много людей, все ограничения соблюдались, и люди старались не толпиться.

В полиции сообщили, что на территории парка за общественным порядком в течение всего дня следило несколько десятков полицейских, а также использовались громкоговорители, чтобы призывать людей соблюдать дистанцию.

В отношении лиц, которые не соблюдали общественный порядок и требования чрезвычайной ситуации, начато административное делопроизводство.

Видео: 9 мая в парке Победы