Пн, 11.05.2020
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Как звезды провели эти выходные: фото с мамами и празднование 9 мая

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru/ann_semenovich/keti_one_official/

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Большинство звезд в своих социальных сетях выкладывали фотографии дедушек, бабушек и других родственников, которые прошли войну. Правда, были и те, кто отнесся к постам в Instagram с большим креативом.

Наташа Королева, День Победы и селфи-палка

Анжелика Варум, Леонид Агутин с отцом и их традиционное блюдо на День Победы - картошка с тушенкой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Привет с хутора Глинище передает Игорь Растеряев

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой прочитали стихи, а потом начали маршировать по замку родителей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна Семенович в пилотке исполнила трогательную песню и показала клип с невероятной актерской игрой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бедрос Киркоров с внуками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Помнит и гордиться Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталья Подольская поздравила маму с Днём Матери

Президент Украины Владимир Зеленский написал трогательное поздравление своей маме и супруге

"Самых дорогих и важных людей на свете - с Днем матери!", - написал SunSay

Ани Лорак тоже опубликовала фото с мамой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полина Гагарина и радуга. Что может быть прекраснее?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нюша и много фиолетового

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За неделю у Анны Седоковой ничего не изменилось - она продолжает лежать на солнышке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Комик Дмитрий Романов продолжает страдать на самоизоляции в Испании

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Дмитрий Романов (@romahadima) on

39-летие отметил украинский музыкант Потап

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Актер Андрей Мерзликин покрасил дерево

А Игорь Николаев открыл сезон шашлыков

Любовь Успенская вживается в роль зайки

Две принцессы - Кети Топурия и ее дочь Оливия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on

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