Как звезды провели эти выходные: фото с мамами и празднование 9 мая

Наташа Королева, День Победы и селфи-палка

Анжелика Варум, Леонид Агутин с отцом и их традиционное блюдо на День Победы - картошка с тушенкой

Привет с хутора Глинище передает Игорь Растеряев

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой прочитали стихи, а потом начали маршировать по замку родителей

Анна Семенович в пилотке исполнила трогательную песню и показала клип с невероятной актерской игрой

Бедрос Киркоров с внуками

Помнит и гордиться Ольга Серябкина

Наталья Подольская поздравила маму с Днём Матери

Президент Украины Владимир Зеленский написал трогательное поздравление своей маме и супруге

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За неделю у Анны Седоковой ничего не изменилось - она продолжает лежать на солнышке

Комик Дмитрий Романов продолжает страдать на самоизоляции в Испании

39-летие отметил украинский музыкант Потап

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