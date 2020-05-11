Как звезды провели эти выходные: фото с мамами и празднование 9 мая

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Большинство звезд в своих социальных сетях выкладывали фотографии дедушек, бабушек и других родственников, которые прошли войну. Правда, были и те, кто отнесся к постам в Instagram с большим креативом.
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