В Ухане зарегистрирован первый с 3 апреля случай Covid-19

По ее информации, в субботу в Китае было констатировано 14 новых случаев заражения, в том числе один в Ухане.

Последний новый случай инфицирования в этом городе был зафиксирован 3 апреля.

Два из констатированных в субботу 14 случаев - импортированные. Оба случая зафиксированы в Шанхае.

Всего же в Китае зарегистрирован 82 091 случай заражения новым коронавирусом и 4633 связанных с ним смерти.

Последний смертельный случай Covid-19 был зарегистрирован в Китае 27 апреля.