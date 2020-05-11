В Ухане зарегистрирован первый с 3 апреля случай Covid-19

В китайском городе Ухань, где началась пандемия коронавируса, в субботу был открыт первый более чем за месяц новый случай заражения Covid-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
По ее информации, в субботу в Китае было констатировано 14 новых случаев заражения, в том числе один в Ухане.
Последний новый случай инфицирования в этом городе был зафиксирован 3 апреля.
Два из констатированных в субботу 14 случаев - импортированные. Оба случая зафиксированы в Шанхае.
Всего же в Китае зарегистрирован 82 091 случай заражения новым коронавирусом и 4633 связанных с ним смерти.
Последний смертельный случай Covid-19 был зарегистрирован в Китае 27 апреля.
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