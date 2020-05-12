"Умирать организованно!" Мифы, слухи и страшилки о вспышке холеры в Одессе
Незнание порождает страхи. Страхи порождают слухи. И так было всегда. До появления всемирной паутины, во всю работало так называемое сарафанное радио. И страшилки передавались из уст в уста. Мало кто сегодня помнит, о том, что в 1970 году в Одессе в Украине вспыхнула эпидемия холеры. О том, как это было - в эпизоде программы "Территория лжи".
Лето 1970-го в Одессе было солнечным и жарким. Тысячи курортников со всего Советского Союза приехали в город на отдых, в порт заходили корабли, летали самолеты.
В начале августа в одну из больниц Одессы поступил пациент - сторож местного совхоза имени Кирова Федор Лютиков.
Почувствовав боли в животе, он подумал, что отравился копченой рыбой. Но поздно вечером мужчина скончался. И именно он стал первой жертвой вспышки холеры в Одессе.
Местные власти действовали быстро. В тот же день ближе к полуночи был создан оперативный штаб по контролю за распространением заболевания. В город прибыла рота солдат для охраны больничных и прочих стратегических объектов. В город прилетел главный санитарный врач Украинской ССР. В полную готовность были приведены подразделения милиции и органов госбезопасности.
В течение нескольких последующих дней в городе было выявлено еще 6 заболевших холерой, отдельные случаи заболевания выявлены и в Керчи.
Оперативный штаб принимает решение - закрыть Одессу. Но до этого город успели покинуть около 50 тысяч отдыхающих.
Остальные остались в городе, оцепленном армейскими и милицейскими подразделениями. Официально о причинах таких действий властей ни местным жителям, ни застрявшим курортникам никто не сообщал.
За вторую неделю августа в больницы поступили уже сотни пациентов с подозрением на холеру. На железнодорожной станции было остановлено отправление поездов, тысячи пассажиров проверяли на наличие холеры.
"Из сотрудников КГБ сформирована специальная группа, которая занималась предотвращением утечки информации и распространения слухов среди населения. А единственным источником информации, по которому сообщалось о происходящем вплоть до конца эпидемии оставалась радиостанция "Голос Америки". Ну а местные газеты пишут лишь о росте случаев заболевания желудочно-кишечного тракта", - говорит очевидица событий 1970 года в Одессе Инесса Волчинская.
Ничего удивительного, что в таком вакууме информации возникали самые нелепые слухи.
И самый распространенный о том, что холеру в Одессу завез из Египта некий советский военный инструктор, или же непосредственно военные-египтяне, которые находились в Одесса на время учений.
Другой по популярности слух – это диверсия вражеских спецслужб.
Ну а шутники распространяли среди народа напечатанные на машинке листовки, подписанные якобы генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым, в которых людей призывали не беспокоиться, ну а в случае инфицирования, умирать организованно.
В середине августа в Одессе прошел сильный ливень, были затоплены 97 жилых домов, вышла из строя городская канализационная система. Это только способствовало еще большему распространению холеры.
Застрявших в городе отпускников размещали по пионерским лагерям и на пришвартованных пассажирских суднах. КГБ строго контролировал почтовые отправления, пресекая проникновение любой информации о происходящем в городе.
Ну а верующие расположенного неподалеку от Одессы Чернигова обратились к местному священнику с призывом отправиться крестным ходом вокруг Одессы, и это, по их мнению, остановит распространение заболевания. Батюшка, однако, отказался.
А у жительницы села Башковцы восьмидесятилетней Анны Яремчук летом 1970 сама по себе замироточила икона.
На чудо приходили посмотреть другие верующие. А кто-то даже предупредил, что это к скорой смене власти. Подобное явление в последний раз происходило в 1939 году, незадолго до начала второй мировой войны. Местные партийные работники поспешили изъять икону у пенсионерки.
Ну а в самой закрытой от всего мира Одессе в это самое время сатирик Михаил Жванецкий написал саркастический монолог, который так и назывался Холера в Одессе.
Ближе к концу августа 1970-го ненависть к иностранцам, завезшим в Одессу холеру, сменилась недовольством действиями местных властей, которые так и не могут справиться с эпидемией. Более других негодовали отпускники, которые не имели ни малейшего представления о том, когда они смогут покинуть город и отправиться по домам. Охрану правопорядка усилили за счет дополнительных милицейских и военных патрулей.
В конце месяца ситуацию удалось изменить, распространение холеры остановлено с помощью профилактического применения антибиотиков, карантина и усиленной санитарной очистки улиц.
Всего холерой в Одессе тогда заболел 221 человек, из них умер 21. На наличие вируса обследовали 68 тысяч человек. Карантин в Одессе продлился до 16 сентября.
О вспышки холеры в Одессе стало известно благодаря отдыхающим, которые весть об этом развезли по всему Советскому Союзу. Источник же инфекции так и не был установлен. Предполагается, что холера пришла в портовый город из Ирана через Каспийское море. Или же вместе с торговыми суднами прибыла из Индии или Пакистана. Локальные вспышки холеры в Азиатском регионе происходили, начиная с 1961 года. Ну а эпидемия в Одессе стала пиком заболевания.
Видео: "Территория лжи" о вспышке холеры в Одессе
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