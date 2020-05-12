"Умирать организованно!" Мифы, слухи и страшилки о вспышке холеры в Одессе

А у жительницы села Башковцы восьмидесятилетней Анны Яремчук летом 1970 сама по себе замироточила икона.

На чудо приходили посмотреть другие верующие. А кто-то даже предупредил, что это к скорой смене власти. Подобное явление в последний раз происходило в 1939 году, незадолго до начала второй мировой войны. Местные партийные работники поспешили изъять икону у пенсионерки.

Ну а в самой закрытой от всего мира Одессе в это самое время сатирик Михаил Жванецкий написал саркастический монолог, который так и назывался Холера в Одессе.

Ближе к концу августа 1970-го ненависть к иностранцам, завезшим в Одессу холеру, сменилась недовольством действиями местных властей, которые так и не могут справиться с эпидемией. Более других негодовали отпускники, которые не имели ни малейшего представления о том, когда они смогут покинуть город и отправиться по домам. Охрану правопорядка усилили за счет дополнительных милицейских и военных патрулей.

В конце месяца ситуацию удалось изменить, распространение холеры остановлено с помощью профилактического применения антибиотиков, карантина и усиленной санитарной очистки улиц.

Всего холерой в Одессе тогда заболел 221 человек, из них умер 21. На наличие вируса обследовали 68 тысяч человек. Карантин в Одессе продлился до 16 сентября.

О вспышки холеры в Одессе стало известно благодаря отдыхающим, которые весть об этом развезли по всему Советскому Союзу. Источник же инфекции так и не был установлен. Предполагается, что холера пришла в портовый город из Ирана через Каспийское море. Или же вместе с торговыми суднами прибыла из Индии или Пакистана. Локальные вспышки холеры в Азиатском регионе происходили, начиная с 1961 года. Ну а эпидемия в Одессе стала пиком заболевания.

Видео: "Территория лжи" о вспышке холеры в Одессе