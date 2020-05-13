"Сплю в баре на столе". Как латвиец Паулс ждет в Африке, пока откроют границы

Латвиец Паулс Шведревичс о путешествии мечтал уже давно. В один день он бросил работу и отправился куда глаза глядят. Так он познакомился с будущим напарником по поездке Нилом Алексисом. Когда парни добрались до африканской страны Кот-д'Ивуар, срок действия паспорта Нила истек и он был вынужден вернуться в Латвию.

Затем разразилась пандемия Covid-19, в результате которой были закрыты границы большинства стран и остановлено воздушное сообщение. В настоящее время Паулс один находится в Африке, где ждет открытия границ, чтобы отправиться на поиски новых приключений.

Сovid-19 не позволяет вернуться в Латвию

Паулс рассказывает, что у них с Нилом была цель доехать из Латвии до Южной Африки. Нил свое путешествие начал в августе прошлого года, а Паулс присоединился к напарнику в сентябре.

"Я примкнул к Нилу в Германии, и мы вместе поехали на микроавтобусе дальше. Мы проехали через Францию, Испанию, Марокко, Мавританию, Гамбию, Гвинею-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерию, но на границе с Кот-д'Ивуаром были вынуждены оставить нашу машину, в которой практически все это время жили", - рассказывает Паулс.

Дальше парням пришлось ехать на общественном транспорте. На границе они провели целых три дня, ибо единственный способ пересечь границу Кот-д'Ивуара на машине - это наличие сопровождения в следующую страну, но данная услуга стоит очень дорого.

"У Нила были авиабилеты из Абиджана, крупнейшего города Кот-д'Ивуара. Ему пришлось вернуться в Латвию, потому что истекал срок действия паспорта", - рассказывает Паулс.

"Когда мы добрались до Абиджана, первую ночь провели на автостанции, а потом нашли место для ночлега через приложение Couchserfing.

Изначально идея была в следующем: я две недели жду, пока Нил приводит в порядок документы и возвращается, после чего мы продолжаем наше путешествие", - говорит Паулс.

Пандемия Covid-19 началась сразу после возвращения Нила в Латвию, что означало закрытие границ многих стран.

Видео: Путешествие из Латвии в Южную Африку

"У меня на тот момент тоже закончился срок аренды жилья, и я остался без крыши над головой. Однако я успел познакомиться с местным музыкантом по имени Микки, которому принадлежит бар.

Он был одним из немногих, кто говорил по-английски, потому что большинство людей в Кот-д'Ивуаре говорят только на французском, не считая других 60 местных языков", - рассказывает латвиец.

Микки разрешил Паулсу ночевать в своем баре.

Будни Кот-д'Ивуара во время пандемии Covid-19

Конечно, пандемия Covid-19 вынудила и Кот-д'Ивуар ввести определенные ограничения. "Ввели карантин. После девяти вечера все люди должны оставаться дома.

Полиция патрулирует улицы. Местные жители карантин соблюдают, поскольку нарушителей часто избивают. Все публичные места закрыты, поэтому и работу бара пришлось приостановить.

Тем не менее маленькие забегаловки и небольшие магазины работают по-прежнему, и есть места, которые должны быть закрыты, но работают незаконно, так как большая часть жителей зарабатывает только ту сумму денег, которая им необходима уже на следующий день".

"В принципе, днем кажется, что ничего в жизни местного населения не изменилось. На улицах продолжают торговать так же, как и раньше", - рассказывает Паулс.

"Кафе, клубы, бары и другие подобные заведения закрыты. Не курсирует междугородний транспорт. Слышал, что один раз в неделю совершается полет в Европу, но пассажиров делят по приоритету. Первыми летят старые и больные люди", - говорит парень.

Паулс рассказал, что у него с собой был запас денег в долларах. Банк не хотел принимать эти деньги из-за низкого качества. В результате бюджет Паулса резко сократился еще в самом начале пандемии.

"Однако стоит сказать, что местные жители очень понимающие и народ Африки в целом очень дружелюбный, поэтому о еде не пришлось беспокоиться. Я помогаю содержать бар в чистоте и присматриваю за ним время от времени".

Латвиец признается, что как-то раз ему даже приходилось откупаться от полицейских, ведь бар должен быть закрыт.

"Я стараюсь не переживать о том, что произойдет завтра, потому что сейчас прогнозировать что-то невозможно. Я просто сижу в баре и стараюсь учить французский, играю в карты или просто гуляю.

Хотя бы хорошая погода и позитивные люди вокруг", - признается латвиец.

"Вещи стираю руками, мыться хожу к сестре Микки.

Иногда местные жители стараются меня избегать, потому что я иммигрант и практически единственный белый в районе.

Ем здешнюю еду руками так же, как и все - из одной тарелки", - рассказывает латвиец.

Страх одиночества в чужой стране? Нет!

"Мне не страшно, потому что за эти месяцы я понял, какова жизнь и менталитет людей в Африке.

Я знаю, что независимо от того, что произойдет, всегда найдется кто-то, кто будет готов каким-то образом помочь", - говорит Паулс.

Авантюрист признается, что на данный момент его не беспокоит вопрос еды и проживания.

"Стараюсь просто быть позитивным, часто шучу и заставляю окружающих улыбаться. Иногда я просто иду по улице, а кто-то из местных приглашает к себе на обед".

Паулс говорит, что в день может тратить не больше двух долларов.

Молодой человек также не скрывает, что в Кот-д'Ивуаре сейчас много людей, которые считают его своим другом. Некоторые даже говорят, что он уже "настоящий африканец".

"Иногда чувствую себя одиноко, когда в компании единственный не разговариваю на французском.

Я надеюсь, что границы скоро откроют и я смогу поехать куда-нибудь еще, потому что постоянно находиться в одном месте утомительно", - выразил надежду латвиец.

Нападение в Гвинее и другие приключения во время путешествия

Паулс рассказывает, что вся дорога в Кот-д'Ивуар была наполнена приключениями, но самое яркое воспоминание - это нападение во время акции протеста в Гвинее.

Нападение произошло 23 января этого года. В то время ребята путешествовали втроем - Паулс, Нил и пожилой турист из Британии.

"Мы пытались объехать эпицентр беспорядков и оказались на какой-то маленькой улице, где нас окружила толпа людей, которые начали бросать в нас камни и бить палками по машине.

Они кричали "Деньги, деньги!" и огромным камнем подперли колеса автомобиля. Потом они открыли багажник и забрали некоторые наши вещи", - вспоминает Паулс.

"Нам каким-то образом удалось проехать этот камень, и, оттолкнув несколько человек, мы помчались на военную базу, ибо обратная дорога была полна баррикад. Оттуда нас доставили в гостиницу, где нам пришлось пробыть две недели, после чего мы смогли отправиться дальше.

Если я правильно помню, в тот день были убиты три протестанта", - говорит Паулс.

Путешественник рассказывает, что в целом все, что происходит - это хороший опыт:

"Хочу сказать, что Африка удивительна именно из-за людей, проживающих здесь. Они очень едины и всегда поддерживают друг друга.

Сначала у меня не было никаких ожиданий, но теперь я хотел бы каждому порекомендовать поехать в Африку, потому что каждая страна отличается от других. Особенности характера людей и уровень жизни очень разные".

Мысли о путешествии мучили уже очень давно

Паулс рассказывает, что его всегда тянуло к приключениям и экстремальным ощущениям:

"Два года меня мучили мысли о том, что будет, если я просто все брошу и отправлюсь по миру с тем, что у меня есть..."

Потом настал день, когда латвиец ушел с работы. На тот момент он уже продал машину и покинул место жительства. "Мой первоначальный план рухнул, и тогда один друг рассказал мне, что у него есть знакомый, Нил, который едет в Африку на собственном микроавтобусе. Я написал ему и отправился автостопом в сторону Германии, где Нил находился на тот момент. Тогда я еще не знал, встретимся мы или нет. Думал постоянно, что "там видно будет", - говорит путешественник.

В начале путешествия молодые авантюристы договорились, что деньги будут складывать в общий бюджет - 4000 евро. В планах было добраться до Нигерии. "В то же самое время большая часть денег ушла на визы, топливо и продукты до апреля.

Но по дороге появилось еще множество расходов - например, нужно было заплатить за перевозку машины на границе или дать взятку полиции или пограничникам", - рассказывает Паулс.

Позже появилось множество друзей, которые следили за тем, что делают латвийцы, и поддерживали их финансово. Также парни около недели играли на гитарах на улицах и пели, чтобы заработать немного денег.

Не хватает ли Латвии?

Паулс признается, что по Латвии он сильно не скучает.

"Единственное, чего не хватает - латышский язык и друзья. Все!

У меня даже нет собственного дома, поэтому, когда я вернусь в Латвию, мне придется подумать, где остановиться на ночь".

"Я вижу Covid-19 как большое бремя, потому что сложно жить со всеми этими ограничениями. Сначала я немного переживал, но всегда стараюсь оставаться позитивным, и я уверен в своей иммунной системе. Все идет так, как должно. Я не могу повлиять на то, что происходит сейчас вокруг меня, поэтому я решил просто не думать об этом", - говорит Паулс.