Пн, 11.05.2020
Некоторые просто самоустранились, как дагестанские власти. Они просто ушли от решения этой проблемы вообще, и в Дагестане ситуация становится критической, если не катастрофической. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

Официально: Каннский кинофестиваль в этом году не состоится

Показ картины "Рокетмен" на фестивале в Каннах

ФОТО: Getty Images/Paramount

Накануне стало известно, что 73-й Каннский кинофестиваль в этом году не состоится. Об этом сообщает издание Variety. 

Это происходит впервые в истории. Фестиваль проходил с 1946 года.

Решение было принято после новостей о продлением режима ЧС во Франции до 10 июня из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Известно, что международный кинофестиваль был запланирован на майские даты - с 12 по 23 мая. Позже его хотели перенести его на лето, но в итоге вовсе отказались от его проведения в этом году.

Отобранные фильмы будут показаны на других кинофестивалях, в том числе в Венеции. Список их будет опубликован в начале июня.

Галерея: Показ фильма "Рокетмен" в Каннах

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ