Официально: Каннский кинофестиваль в этом году не состоится

Накануне стало известно, что 73-й Каннский кинофестиваль в этом году не состоится. Об этом сообщает издание Variety.
Это происходит впервые в истории. Фестиваль проходил с 1946 года.
Решение было принято после новостей о продлением режима ЧС во Франции до 10 июня из-за пандемии коронавируса Covid-19.
Известно, что международный кинофестиваль был запланирован на майские даты - с 12 по 23 мая. Позже его хотели перенести его на лето, но в итоге вовсе отказались от его проведения в этом году.
Отобранные фильмы будут показаны на других кинофестивалях, в том числе в Венеции. Список их будет опубликован в начале июня.
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