"Затянулось дольше, чем я думал": Гуф рассказал, зачем встречался с Кети Топурией

Гуф откровенно признался, что впал в депрессию и долго переживал. Ведь подобное с ним произошло впервые.

"Я полгода просидел в депрессии из-за расставания. Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил", - рассказал он.

Он указал, что это были странные отношения, но слава Богу, они завершились.

"Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил", - резюмировал он.

Гуф заметил, что он вообще изначально планировал встречаться с Кети "для галочки", но в итоге все вышло не совсем так.

"Чтобы смотреть с мамой какой-нибудь "Голубой огонек" и сказать: "Смотри, мама, я с ней был". Затянулось дольше, чем я думал", - признался он.

Напомним, Роман с Кети начался в 2016 году. Как выяснилось, девушка некоторое время скрывала от Гуфа, что еще находится замужем. Рэпер же в тот момент был совершенно свободен, а влюбился почти с первого взгляда.

"Я перестал писать в тот же день, через день начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва. Потом она меня спасала - и спасла. Было два года нудных отношений. Я лежал на диване, мы ничего не делали, никакого прогресса не наблюдалось. Это единственный человек, с которым я видел свое будущее, а потом меня обломали. Мне казалось, что это было взаимно", - говорил Алексей в интервью Ксении Собчак.

Музыкант сказал, что они часто расходились. Когда Гуф перенес операцию на руке, Кети была с ним. Однако очень быстро после этого она рассказала, что остыла в чувствах.