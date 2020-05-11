Международный конкурс вокалистов Laima Voice расширяет горизонты. Прием заявок продолжается!

Всего за месяц "жизни" проекта его организаторы получили более 2000 заявок из 10 стран, и с целью предоставить возможность еще большему числу талантов, особенно во время пандемии, прием заявок продлен до июня 2020 года!

"Мы очень благодарны всем, кто принял участие в конкурсе! Такое количество талантливых людей подарило нам и нашим партнерам OK.ru мощнейший заряд вдохновения!

Поэтому мы просто не могли не дать шанс тем, кто еще не успел прислать свою заявку. Мы расширяем свои горизонты и рады, что хэштег #laimavoice начинает свою жизнь в популярной социальной сети!" - рассказала продюсер конкурса Ольга Соловьева.

Как и прежде, попытать удачу в конкурсе Laima Voice сможет любой желающий вне зависимости от возраста и страны проживания. Для участия в проекте необходимо с 15 мая по 1 июня 2020 года продемонстрировать свои вокальные данные, опубликовав на странице "Лайма Рандеву Юрмала" в сети OK.ru ролик с открытым доступом и хэштегом #laimavoice. Авторы лучших видео будут приглашены на последующий кастинг, который пройдет непосредственно на специальной платформе OK.ru.

Самые яркие участники, прошедшие кастинг, будут отмечены особыми призами от жюри конкурса Laima Voice. Победитель получит возможность выступить на сцене к/з "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Галерея: Laima Rendezvous Jгrmala 2019