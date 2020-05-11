Бусулис вместе с российскими звездами записал песню в поддержку работающих во время пандемии

В описании к ролику говорится, что в акции приняли участие более 30 артистов: Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Наташа Коралева, Стас Пьеха, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Алсу, Юлия Савичева Пелагея, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Александр Маршал и многие другие.

Среди них отметился и латвийский певец Интарс Бусулис.

Видео адресовано всем людям, которые работают во время пандемии коронавируса.

"Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас", - отмечают организаторы акции.

Автором песни является Олег Шаумаров, ранее он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым, Григорием Лепсом и другими артистами. Принимал участие в седьмом сезоне шоу "Голос".

Как сообщает издание Lenta.ru, за последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Видео: Музыкальная акция "Мы работаем для вас"