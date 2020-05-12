Певец Влад Соколовский сообщил, что у него коронавирус: "Это не миф"

"Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали", - написал он.

Владу пообещали прислать результата в течение 7 дней, но уже через 2 дня пришел первично положительный анализ. Ему сказали подождать повторный и самоизолироваться. Если температура будет повышаться, то необходимо вызвать медиков.

"Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса", - признался певец.

Соколовский объяснил, что он виделся только с ограниченным кругом лиц. Но важнее, что он ни с кем не виделся до встречи со своей дочерью Мией и приехал к ней на той неделе прямиком с дачи.

"Я сделал так специально, зная что после у меня будет встреча, которая видимо и подвергла меня этому риску", - предполагает Влад.

Его данные сейчас находятся в Роспотребнадзоре и с ним должны связаться, чтобы взять повторный анализ.

Единственное, чего не понимает Соколовкий - есть ли у него пневмония. Проверить он это не может без КТ, но сделать ее можно только в частной клинике, а ему выходить нельзя.

"Друзья, на моем опыте можете быть уверены, что это не миф. проблема действительно существует и надо отнестись максимально к ее решению, а лучше предотвращению", - поясняет он.

Влад Соколовский - певец и танцор. Экс-супруг исполнительницы Риты Дакоты. Наибольшую популярность приобрел после участия в "Фабрике звезд", когда попал в состав группы "БиС".