Фото ⟩ Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

27-летний Давид Манукян пообещал, что сделает татуировку с именем Оля, если его общая фотография с Бузовой наберет два миллиона лайков. Подписчиков пары не пришлось просить два раза.
Давид Манукян сдержал слово. Он пошел в тату-салон и показал весь процесс в сторис на своей Instagram-странице.
"Вам интересно, что получится? Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой", - сказал он.
Теперь у Давы на правой руке красуется большое сердце с именем Оля. Блогер выглядит счастливым и довольным.
Мы уверены, что Бузова в восторге от поступка возлюбленного.
А как вам такой жест?
Напомним, об их отношениях заговорили после того, как Давид исполнил роль не очень верного мужа в клипе Ольги "Лайкер".
Позже в Сети стали появляться совместные вайны. Позже Бузова проговорилась на одном из концертов, что выходит замуж. Пару все чаще стали замечать вместе.
Ольга мужественно хранила молчание и отрицала любые отношения, ведь по ТНТ еще шел проект "План Б", где Ольга и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. В последней серии шоу звезда призналась и рассказала правду.
"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру.
Телеведущая не стала скрывать и назвала имя возлюбленного:
"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".
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