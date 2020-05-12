Фото ⟩ Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Давид Манукян сдержал слово. Он пошел в тату-салон и показал весь процесс в сторис на своей Instagram-странице.

Давид Манукян ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

"Вам интересно, что получится? Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой", - сказал он.

Теперь у Давы на правой руке красуется большое сердце с именем Оля. Блогер выглядит счастливым и довольным.

Мы уверены, что Бузова в восторге от поступка возлюбленного.

А как вам такой жест?

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Напомним, об их отношениях заговорили после того, как Давид исполнил роль не очень верного мужа в клипе Ольги "Лайкер".

Позже в Сети стали появляться совместные вайны. Позже Бузова проговорилась на одном из концертов, что выходит замуж. Пару все чаще стали замечать вместе.

Ольга мужественно хранила молчание и отрицала любые отношения, ведь по ТНТ еще шел проект "План Б", где Ольга и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. В последней серии шоу звезда призналась и рассказала правду.

"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру.

Телеведущая не стала скрывать и назвала имя возлюбленного:

"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/