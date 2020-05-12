Фото ⟩ Певица Рианна отметила двухлетие своего бренда пикантными снимками

Популярная певица Рианна (Rihanna) отметила двухлетие Savage x Fenty своими снимками в нижнем белье. Пикантными фотографиями она поделилась на своей Instagram-странице.
Таким образом, Рианна представила модели из своей новой летней коллекции Savage x Fenty. На снимках она позирует в нижнем белье лавандового цвета на фоне пальм и тропического заката.
"Нам исполнилось два года, поэтому мы захотели порадовать вас дополнительным дропом, ведь вы, ребята, невероятно нас поддерживали. Вы верили в наш бренд и разделяли наши ценности. Но самое главное - вы купили очень много товаров Savage x Fenty! Спасибо от всех нас", - написала она.
Совсем недавно артистка запустила конкурс среди подписчиков. Можно принять участие в кастинге для летней фотосессии от бренда Savage x Fenty. Желающим лишь необходимо прислать свою фотографию в нижнем белье. Заявки принимаются через директ-сообщения в Instagram.
Кстати, в мае Рианна представила новую коллекцию нижнего белья в неоновой гамме. Все съемки проходили на удаленке.
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