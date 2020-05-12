Фото ⟩ Певица Рианна отметила двухлетие своего бренда пикантными снимками

"Нам исполнилось два года, поэтому мы захотели порадовать вас дополнительным дропом, ведь вы, ребята, невероятно нас поддерживали. Вы верили в наш бренд и разделяли наши ценности. Но самое главное - вы купили очень много товаров Savage x Fenty! Спасибо от всех нас", - написала она.