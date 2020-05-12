Ухань проверит на Covid-19 всех своих жителей

Районным властям города поручено разработать план по тестированию населения.

В Ухане, где в декабре началась пандемия Covid-19, в воскресенье и понедельник констатированы новые случаи заболевания коронавирусом - первые с начала апреля, когда Ухань отменил 76-дневный карантин, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Китаю в большей степени удалось ограничить распространение коронавируса, однако были опасения относительно второй волны, которая может навредить попыткам восстановить экономику.

В общей сложности в Китае констатировано 82 919 случаев заболевания Covid-19, скончались 4633 человека, из них 3869 - жители Уханя.