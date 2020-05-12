Ухань проверит на Covid-19 всех своих жителей

После обнаружения новых случаев заболевания Covid-19 власти китайского города Ухань, где началась пандемия, приняли решение проверить на коронавирус всех жителей города - 11 миллионов человек.
Районным властям города поручено разработать план по тестированию населения.
В Ухане, где в декабре началась пандемия Covid-19, в воскресенье и понедельник констатированы новые случаи заболевания коронавирусом - первые с начала апреля, когда Ухань отменил 76-дневный карантин, сообщает LETA со ссылкой на AFP.
Китаю в большей степени удалось ограничить распространение коронавируса, однако были опасения относительно второй волны, которая может навредить попыткам восстановить экономику.
В общей сложности в Китае констатировано 82 919 случаев заболевания Covid-19, скончались 4633 человека, из них 3869 - жители Уханя.
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