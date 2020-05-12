Вт, 12.05.2020
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Ухань проверит на Covid-19 всех своих жителей

Мальчик в Китае. Иллюстрация

ФОТО: HECTOR RETAMAL / AFP

После обнаружения новых случаев заболевания Covid-19 власти китайского города Ухань, где началась пандемия, приняли решение проверить на коронавирус всех жителей города - 11 миллионов человек. 

Районным властям города поручено разработать план по тестированию населения. 

В Ухане, где в декабре началась пандемия Covid-19, в воскресенье и понедельник констатированы новые случаи заболевания коронавирусом - первые с начала  апреля, когда Ухань отменил 76-дневный карантин, сообщает LETA со ссылкой на AFP. 

Китаю в большей степени удалось ограничить распространение коронавируса, однако были опасения относительно второй волны, которая может навредить попыткам восстановить экономику. 

В общей сложности в Китае констатировано 82 919 случаев заболевания Covid-19, скончались 4633 человека, из них 3869 - жители Уханя. 

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