Пчелиное маточное молочко и концентрат молозива - путь к хорошему иммунитету

Ученые с течением времени изучили различные доступные в природе средства и растения, и обнаружили, что некоторые вещества могут укрепить организм и иммунитет человека. Два из таких веществ - пчелиное маточное молочко и концентрат молозива.

Функции и задача иммунитета

Иммунитет - способность организма не воспринимать различные чужие, нежелательные микроорганизмы, токсины, бактерии и инородные тела. Иммунитет создает противовещества или антитела, которые находятся в крови.

Болезни, бактерии, вирусы и грибки попадают в организм человека вместе с воздухом, через кожу, слизистую и даже пищу. Тогда свою борьбу с ними начинают, находящиеся в крови лимфоциты, давая дальше возможность бороться клеткам, которые находятся в лимфатических узлах, миндалинах и селезенке.

Тяжелее всего организму человека бороться с вирусами. Они могут проникать в клетки - размножаются в них и вызывают их гибель, к тому же вирусы могут повредить клетки внутренней оболочки внутренних органов. Вирусы есть разные, к тому же они подчинены различным мутациям. Часто выработанные антитела не могут уничтожить мутированный вирус - каждый раз приходится вырабатывать новую вакцину.

Задача иммунитета - защищать организм от всего вышеперечисленного и предотвратить повреждение тела и органов человека.

Как укрепить иммунитет?

Во-первых, человеку следует обеспечить в своей жизни "базовые вещи" - такие, как физическая активность, сбалансированное и здоровое питание, а также меньше стресса.

Во-вторых, для профилактики следует давать своему организму вещества, которые могут весь год защищать от "разрушителей здоровья", например, уже упомянутых вирусов. Возможно ли это? Да, конечно.

Каковы преимущества пчелиного маточного молочка

Пчелиное маточное молочко вырабатывают железы насекомого - пчелы-работники кормят им своих малышей и пчелиную матку.

В пчелином маточном молочке есть ценные и сбалансированные группы витаминных комплексов - 21 аминокислота (белки), 15 минеральных веществ (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu и другие), как и девять витаминов группы B.

Пчелиное маточное молочко может улучшить деятельность клеток мозга, что влияет на улучшение памяти и концентрацию. Стоит также добавить, что пчелиное маточное молочко в организме человека работает как антиоксидант, который помогает замедлить старение и дает силы и энергию.

Концентрат коровьего молозива для здоровья человека

Коровье молозиво - органическое вещество, которое готовится из молочной жидкости, которая выделяется из вымени коров вскоре после рождения теленка. Еще с древних времен молозиво получило признание людей, поскольку в его составе есть вещества, которые помогают создавать пассивный иммунитет не только для телят, но и людей. В наши дни пищевые технологии позволяют получить концентрат молозива, который мы можем использовать для укрепления своего иммунитета.

Самостоятельно получить экстракт, настолько богатый витаминами, не представляется возможным. Его можно использовать в сочетании с другими веществами, чтобы полноценно защитить иммунитет человека. Пчелиное маточное молочко в семь раз сильнее, чем концентрат молозива, однако, дополняя друг друга эти продукты могут создать для организма специальный защитный барьер против вирусов, грибков и клеток-убийц.