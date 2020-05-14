"Рыдала два дня". Кристина Асмус рассказала о проекте к 9 мая и самоизоляции

В эфире программы Кристина предстала в зеленом брючном костюме. "Эти брюки я приобрела до самоизоляции, я сейчас еле-еле закидываю ногу на ногу", - прокомментировала и продемонстрировала актриса.

Спустя несколько часов российский стилист Ольга Трофимова прокомментировала наряд звезды. "Ну, Кристина красотка! Не даром бытует мнение, что костюмная группа является базовой основой любого гардероба. И абсолютно неважно, какой сезон и какая погода за окном. Здесь я вижу абсолютно дерзкий, бомбический цвет, который идеальным образом подчеркивает молодость, женственном и харизматичность нашей героини", - отметила эксперт.

"Майские праздники закончены, вы выглядите отдохнувшими", - начал беседу Иван Ургант. Кристина рассказала, что почти два месяца не выходила из дома.

"Вань, у меня сегодня два события. Я впервые выехала из дома за два месяца. Мы живем в лесу, и я радовалась всему - дорога, светофор, знакомые здания. И погода какая замечательная! Я соскучилась по Москве. Второе событие - я впервые в жизни сегодня вижу этого человека", - заявила Асмус, указывая на Молочникова.

"Мы впервые встретились. Мы были знакомы, но только переписывались", - сказала Кристина, отметив при этом, что, оказывается, Алексей очень высокий.

Ургант спросил Асмус о ее впечатлениях от акции Виторгана "У войны не женское лицо", которая была приурочена к 9 мая.

Видео: Кристина Асмус и Александр Молочников. "Вечерний Ургант"

"Мне позвонил Максим и предложил поучаствовать в онлайн-проекте. Это чтецкий марафон. В течение дня 9 мая 21 актриса в своих Instagram в прямых эфирах читали фрагменты из сильнейшего произведения Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Проект имел космический резонанс, о нас много кто написал. Директ у меня просто разорвался, я потом еще два дня рыдала", - ответила Кристина.

При этом Асмус отметила, что до проекта читала эту книгу два раза: первый раз - при подготовке к спектаклю "А зори здесь тихие", второй - немного позже. "Было сложно. Когда ты знаешь, что это истории реальных людей, это страшно", - поделилась Кристина.

"Люди рассказывали личные истории, писали. Это был один из лучших дней в моей жизни", - отметила она.

Александр Молочников, в свою очередь, рассказал, что поставил свой первый серьезный спектакль, когда ему было 22 года. Однако это не отменяет того, что талант не проявлялся и в более раннем возрасте. "Первый мой спектакль назывался "Мышка-шалунишка". Это были такие шалости. Мне было три года. Там была мышка, кот и злой хозяин", - рассказал Александр, добавив, что его зрителями тогда были родители.

Асмус отметила, что два года назад получила образование режиссера. "Не бояться. Не показывать, когда испугался. Когда провел бессонную ночь и начал покрываться псориазом, знай, что спектакль начал получаться", - такие советы Молочников дал начинающему режиссеру Кристине Асмус.