200 песен к 23 годам: трагическая смерть автора хита "Позови меня с собой" Татьяны Снежиной

Татьяна начала выступать в 3 года. Ее очень поддерживала мама. Это были смешные переодевания, стихотворения

Уже в трехлетнем возрасте Татьяна начала выходить на сцену, а ее главным слушателем и поклонником была мама.

"Первый слушатель - мама, самый близкий мне человек, и ее слезы, слезы радости и грусти. Только тогда я поняла, что то, что я долгие годы вынашивала и таила, способно вызывать чувства не только у меня", - цитирует Снежину StarHit.ru.

Татьяна никогда не хотела быть знаменитой или получать огромные гонорары. Она просто любила то, что делала. Любила писать и сочинять песни для людей. Но в институтские годы ее любили на курсе, кассеты с ее голосом распространялись среди друзей и знакомых. Так и пришла ее первая популярность.

Убийство Игоря Талькова навсегда изменило Татьяну Снежину. Она была поклонницей этого артиста. Конечно, это не могло не вылиться в стихах.

Спустя два года наступил ее большой творческий успех. В 1993 году она познакомилась с музыкантами, работающими на студии "КиС-С". Песни Снежиной приобрели популярность и попали ротацию на радио.

Она встретила продюсера Сергея Бугаева, который позвал ее замуж. Они уже планировали свадьбу, но у судьбы были другие планы.

21 марта Татьяна Снежина и ее жених возвращались в Москуву из Горного Алтая.

На 106 километре Чуйского тракта они попали в страшное ДТП. Машина, в которой находилась поэтесса с женихом, столкнулась грузовиком МАЗ. Все пассажиры в результате аварии погибли.

Впервые, когда Алла Пугачева слушала кассету Снежиной, ей запомнилась песня "Позови меня с собой". После выхода клипа, она и вовсе стала настоящим хитом.

На творчество поэтессы обратили внимание многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Лолита, Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте и многие другие. В 1997 году был организован даже памятный концерт, на котором известные артисты исполнили композиции на стихи Снежиной.

Видео: Концерт, посвящённый памяти Татьяны Снежиной